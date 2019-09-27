Відомий дизайнер із РФ заступився за дружину Зеленського

Відомий російський стиліст і дизайнер Влад Лісовець висловився щодо образу дружини президента України Володимира Зеленського Олени на щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development у Нью-Йорку.

Так, він завив, що вбрання Зеленської було дуже елегантним і свіжим, тому його критика недоречна, повідомляє URA.RU.

Влад Лісовець і Олена Зеленська

"Це жіночне і водночас солідне вбрання. Виглядає дуже симпатично, без будь-якої вульгарності. Інша справа, що в головах у людей, які бачать у цьому якесь відходження від "канонів", — сказав Лісовець.

Олена Зеленська в США — стильний образ Фото з Instagram

За словами стиліста, зараз у моді "час свободи", тому у виборі одягу слід орієнтуватися тільки на свій смак.

"Одяг втратив такий офіціоз, як у той час, коли потрібно було підбирати його для будь-якого конкретного випадку. Звичайно, у перших леді трохи інше життя, але якщо подивитися, яким було їхнє вбрання протягом останніх п'яти років, то ми побачимо, що воно змінюються", — пояснив Лісовець.

Олена Зеленська в блакитному костюмі Фото з Instagram

Олена Зеленська в костюмі-трійці Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ видали безглуздий фейк про Олену Зеленську. Вони написали, що дружина президента України прийшла на щорічний обід перших леді Fashion 4 Development під час проведення Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в брючному костюмі з жилеткою на голе тіло.

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