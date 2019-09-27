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27 вересня • оновлено в 18:43
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Відомий дизайнер із РФ заступився за дружину Зеленського

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Відомий російський стиліст і дизайнер Влад Лісовець висловився щодо образу дружини президента України Володимира Зеленського Олени на щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development у Нью-Йорку.

Так, він завив, що вбрання Зеленської було дуже елегантним і свіжим, тому його критика недоречна, повідомляє URA.RU.

Влад Лісовець і Олена Зеленська

Влад Лісовець і Олена Зеленська

"Це жіночне і водночас солідне вбрання. Виглядає дуже симпатично, без будь-якої вульгарності. Інша справа, що в головах у людей, які бачать у цьому якесь відходження від "канонів", — сказав Лісовець.

Олена Зеленська в США — стильний образ

Олена Зеленська в США — стильний образ

Фото з Instagram

Новини
Стиль Олени Зеленської: як одягається перша леді в поїздках за кордон

За словами стиліста, зараз у моді "час свободи", тому у виборі одягу слід орієнтуватися тільки на свій смак.

"Одяг втратив такий офіціоз, як у той час, коли потрібно було підбирати його для будь-якого конкретного випадку. Звичайно, у перших леді трохи інше життя, але якщо подивитися, яким було їхнє вбрання протягом останніх п'яти років, то ми побачимо, що воно змінюються", — пояснив Лісовець.

Олена Зеленська в блакитному костюмі

Олена Зеленська в блакитному костюмі

Фото з Instagram

Олена Зеленська в костюмі-трійці

Олена Зеленська в костюмі-трійці

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ видали безглуздий фейк про Олену Зеленську. Вони написали, що дружина президента України прийшла на щорічний обід перших леді Fashion 4 Development під час проведення Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в брючному костюмі з жилеткою на голе тіло.

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Олена Зеленська
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
?!? А что говорят по поводу наряда жены пуцина?!? Ааааа......я забыл, он же по мальчикам в трусиках))))
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Одяг, безперечно, гарний. Як і ця жінка. Інша справа, що Олена Зеленська у цьому одязі почувається дискомфортно - і це видно і відчутно для стороннього глядача. Перегляньте фото, де вона у спортивному костюмі - зовсім інший настрій і самопочуття, для неї спортивний домашній стиль природний. Вона не публічна людина, і не хоче нею бути. Але ж --що поробиш.
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