Стало відомо про домагання принца Гаррі до зірки Голлівуду

Відомий американський письменник Ян Гальперін заявив, що онук королеви принц Гаррі задовго до одруження на Меган Маркл був одержимий зіркою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.
За даними видання Mirror, молодший онук королеви Єлизавети II нібито надсилав смс-повідомлення із зізнаннями.
"Він сказав близькому другу, що його улюблена актриса – Джен, і отримав її номер. Він написав їй і відправив смайлики. Одне джерело сказало мені, що Джен знала про закоханість Гаррі, але не хотіла зустрічатися з ним через різницю у віці" , – зазначив письменник.
Принц Гаррі
instagram sussexroyal
Що примітно, Дженніфер старша за принца на 16 років. У 2009 році вона знялася у відвертій фотосесії в краватці, після чого Гаррі нібито і перейшов до дій. У той час Еністон не коментувала особисте життя. А принц тоді зустрічався зі своїм першим коханням – Челсі Дейві.
"Гола" фотосесія Еністон
Mirror
Зовсім юний принц Гаррі
Mirror
Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі
instagram @sussexroyal
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
У День батька парочка показала фотографію сина Арчі.
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