Стало відомо про домагання принца Гаррі до зірки Голлівуду

Відомий американський письменник Ян Гальперін заявив, що онук королеви принц Гаррі задовго до одруження на Меган Маркл був одержимий зіркою серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон.

За даними видання Mirror, молодший онук королеви Єлизавети II нібито надсилав смс-повідомлення із зізнаннями.

"Він сказав близькому другу, що його улюблена актриса – Джен, і отримав її номер. Він написав їй і відправив смайлики. Одне джерело сказало мені, що Джен знала про закоханість Гаррі, але не хотіла зустрічатися з ним через різницю у віці" , – зазначив письменник.

Принц Гаррі instagram sussexroyal

Що примітно, Дженніфер старша за принца на 16 років. У 2009 році вона знялася у відвертій фотосесії в краватці, після чого Гаррі нібито і перейшов до дій. У той час Еністон не коментувала особисте життя. А принц тоді зустрічався зі своїм першим коханням – Челсі Дейві.

"Гола" фотосесія Еністон Mirror

Зовсім юний принц Гаррі Mirror

Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі instagram @sussexroyal

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