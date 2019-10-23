"Від товстуна до качку": блогер показав, як отримати ідеальний прес за декілька хвилин

Блогер і бодібілдер Коннор Мерфі розповів і показав, як за лічені хвилини зробити так, щоб на животі з'явилися кубики преса, та й статура в загальному стало виглядати зовсім інакше.

Але все це - тільки заради ідеальний фото. На своєму каналі у YouTube хлопець продемонстрував декілька кроків "від товстуна до качка" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Ідеальний прес за декілька хвилин Скріншот із відео

Так, перед початком фотосесії бодібілдер закликає позбутися волосся на тілі й нанести миттєву засмагу.

Також він радить обрати вдалий ракурс зйомки й освітлення. Зокрема, камера повинна бути трохи вище рівня голови, а джерело світла потрібно помістити зверху та спереду об'єкта.

Ідеальний прес за декілька хвилин Скріншот із відео

Щоб на животі проявилися кубики преса, стверджує Мерфі, треба напружити м'язи, трохи нахилити тіло вперед і набрати якомога більше повітря в груди.

"Намажтеся маслом. Якщо ви зробили всі попередні пункти, зупинятися тут уже безглуздо", — підсумував бодібілдер.

Ідеальний прес за декілька хвилин Скріншот із відео

Зазначимо, що безліч підписників блогера оцінили такі поради. За декілька днів його відео набрало понад два мільйони переглядів і тисячі коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, користувачка Facebook Джен Флінт розповіла про прийоми створення ідеальних фотографій для соцмереж. Вона зазначила, що вони часто є постановочними і не мають нічого спільного з реальністю.

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