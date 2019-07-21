Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

"Ви вже не в "Кварталі?" Зірка фільму із Зеленським розбурхала мережу голим фото

3.2т Читати матеріал російською

33-річна телеведуча і актриса Настя Коротка, зірка нового фільму "Я, ти, він, вона" гумористичної студії "Квартал 95", показала свій новий імідж.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото і написала, що вирішила змінити зачіску. "Якщо ця жінка вирішила підстригти чубчик о 23.00, значить о 23.03 чубчик буде підстрижений", – написала ведуча.

Настя Коротка

Настя Коротка

Instagram@nastyakorotkaya

"Хороша стрижка! А ви що вже не в "Жіночому кварталі". А то вони репетирують, їздять по містах а вас там немає?", – зовсім інше питання хвилювало шанувальників.

Новини
"Чого ти туди поперся?!" Український співак засвітився за розкішним відпочинком в окупованому Криму

"Летіла на відпочинок ДІВЧИНОЮ. Як я полетів, почала себе підписувати ЖІНКОЮ", – написав чоловік Насті і телеведучий Андрій Бедняков.

"Гарно вам, з такою фігурою, ніякий чубчик не страшний", "Настя, у вас дуже гарне тіло. І чубчик", "А мені дуже подобається ця жінка з чубчиком, а фігура взагаі", – захоплювалися в мережі шанувальники.

"Ви вже не в "Кварталі?" Зірка фільму із Зеленським розбурхала мережу голим фото

Instagram@nastyakorotkaya

"Ви вже не в "Кварталі?" Зірка фільму із Зеленським розбурхала мережу голим фото

Instagram@nastyakorotkaya

"Ви вже не в "Кварталі?" Зірка фільму із Зеленським розбурхала мережу голим фото

Instagram@nastyakorotkaya

"Ви вже не в "Кварталі?" Зірка фільму із Зеленським розбурхала мережу голим фото

Instagram@nastyakorotkaya

"Ви вже не в "Кварталі?" Зірка фільму із Зеленським розбурхала мережу голим фото

Instagram@nastyakorotkaya

Нагадаємо, Настя і актриса української версії програми "Велика різниця" і екс-ведуча "Орла і решки". З 2015 року вона виховує дочку Ксенію разом з колегою і чоловіком Андрієм Бедняковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік Анастасії Андрій Бедняков став ведучим відомого проекту "Х-Фактор", замінивши культову зірку українського телебачення Оксану Марченко.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel