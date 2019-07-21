"Ви вже не в "Кварталі?" Зірка фільму із Зеленським розбурхала мережу голим фото

33-річна телеведуча і актриса Настя Коротка, зірка нового фільму "Я, ти, він, вона" гумористичної студії "Квартал 95", показала свій новий імідж.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото і написала, що вирішила змінити зачіску. "Якщо ця жінка вирішила підстригти чубчик о 23.00, значить о 23.03 чубчик буде підстрижений", – написала ведуча.

Настя Коротка Instagram@nastyakorotkaya

"Хороша стрижка! А ви що вже не в "Жіночому кварталі". А то вони репетирують, їздять по містах а вас там немає?", – зовсім інше питання хвилювало шанувальників.

"Летіла на відпочинок ДІВЧИНОЮ. Як я полетів, почала себе підписувати ЖІНКОЮ", – написав чоловік Насті і телеведучий Андрій Бедняков.

"Гарно вам, з такою фігурою, ніякий чубчик не страшний", "Настя, у вас дуже гарне тіло. І чубчик", "А мені дуже подобається ця жінка з чубчиком, а фігура взагаі", – захоплювалися в мережі шанувальники.

Instagram@nastyakorotkaya

Instagram@nastyakorotkaya

Instagram@nastyakorotkaya

Instagram@nastyakorotkaya

Instagram@nastyakorotkaya

Нагадаємо, Настя і актриса української версії програми "Велика різниця" і екс-ведуча "Орла і решки". З 2015 року вона виховує дочку Ксенію разом з колегою і чоловіком Андрієм Бедняковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік Анастасії Андрій Бедняков став ведучим відомого проекту "Х-Фактор", замінивши культову зірку українського телебачення Оксану Марченко.

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