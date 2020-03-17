Великий піст під час коронавірусу: чи варто дотримуватися та як харчуватися

Лікарка сімейної медицини Христина Шевченко заявила, що дотримуватися строгих дієт і посту під час хвороби не рекомендується.

У коментарі ТСН експертка сказала, що, якщо обмежувати своє харчування жорсткими рамками, як того вимагає піст, то це підвищує сприйнятливість організму до вірусу, збільшує тривалість інфекції, а також підсилює симптоми хвороби.

vesti.ua

За словами Шевченко, під час посту заборонено вживати м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти. При цьому, ці ж продукти рекомендуються при вірусних захворювання, тому що вони допомагають організму в процесі одужання.

Риба

Риба, зокрема палтус, лосось, оселедець, тунець, макрель і сардини, має високий вміст кислот омега-3, які забезпечують будівельні блоки для виробництва протизапальних гормонів.

У добу для нормального функціонування організму необхідно 1 грам омега-3 жирних кислот.

marieclaire.ru

Яйця

Курячі яйця забезпечують організм не тільки білком, а й вітамінами A, E, D, K, B. Крім того, вони містять велику кількість мінералів, у тому числі й цинку, який пригнічує розмноження вірусів і скорочує тривалість інфекції, має протизапальні властивості.

foma.ru

Молочні продукти

Пробіотики, які містяться в молочних продуктах, активують захисну систему організму. Також кисломолочні продукти – джерело кальцію, вітамінів і мікроелементів. Вони роблять позитивний вплив на кишкову флору.

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М'ясо

М'ясо є джерелом корисного білка, який необхідний організму для створення імунних білків – антитіл, які відіграють важливу роль у захисті організму від бактерій, вірусів і позаклітинних паразитів.

jabuka.tv

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