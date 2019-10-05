Ведуча шоу "Ревізор" вийшла заміж: як виглядала наречена

Відома українська ведуча телешоу "Ревізор" Юлія Панкова зіграла весілля 4 жовтня.
Радісною звісткою поділилися на сайті програми, яка транслюється на "Новому каналі". Уточнюється, що на свято Юлія запросила найближчих родичів і друзів.
Юлія Панкова з "Ревізор"
Кадр з відео
"З нами будуть найрідніші. Ті, хто супроводжував нас із дитинства", – зізналася Панкова у день весілля.
Юлія Панкова вийшла заміж
revizor.novy.tv
Молодята відзначили цю подію в одному з київських ресторанів. При цьому, ім'я новоспеченого чоловіка Юлія тримає в секреті. Єдине, що вона уточнила, це рід діяльності – бізнесмен у сфері високих технологій.
"Не хочу публічно показувати чоловіка, спекулювати на темі любові заради рейтингів і пыдписникыв у соцмережах. Я ніколи не оголюю тіло й душу. І не збираюся цього робити", – додала вона.
Статус в Facebook Юлії
За словами Панкової, головним блюдом весілля стала телятина "Веллінгтон". Також гостям запропонували смакоту з риби, курки та свинини, багато закусок й торт.
"Нескінченно вдячна дівчині, яка допомогла організувати всі підготовчі етапи нашого весілля. Адже для приготування в нас був всього тиждень. І ми зовсім не хвилювалися. Тому що розуміли, що довірили організацію професіоналам", – пыдсумувала вона.
Юлія Панкова
Facebook Юлії Панкова
Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку радісною звісткою про весілля українців порадувала співачка Аліна Гросу. Про це вона розповіла в свій день народження і показала фото свого чоловіка.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!