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6 жовтня • оновлено в 18:04
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Ведуча шоу "Ревізор" вийшла заміж: як виглядала наречена

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Відома українська ведуча телешоу "Ревізор" Юлія Панкова зіграла весілля 4 жовтня.

Радісною звісткою поділилися на сайті програми, яка транслюється на "Новому каналі". Уточнюється, що на свято Юлія запросила найближчих родичів і друзів.

Юлія Панкова з

Юлія Панкова з "Ревізор"

Кадр з відео

"З нами будуть найрідніші. Ті, хто супроводжував нас із дитинства", – зізналася Панкова у день весілля.

Юлія Панкова вийшла заміж

Юлія Панкова вийшла заміж

revizor.novy.tv

Молодята відзначили цю подію в одному з київських ресторанів. При цьому, ім'я новоспеченого чоловіка Юлія тримає в секреті. Єдине, що вона уточнила, це рід діяльності – бізнесмен у сфері високих технологій.

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"Не хочу публічно показувати чоловіка, спекулювати на темі любові заради рейтингів і пыдписникыв у соцмережах. Я ніколи не оголюю тіло й душу. І не збираюся цього робити", – додала вона.

Статус в Facebook Юлії

Статус в Facebook Юлії

За словами Панкової, головним блюдом весілля стала телятина "Веллінгтон". Також гостям запропонували смакоту з риби, курки та свинини, багато закусок й торт.

"Нескінченно вдячна дівчині, яка допомогла організувати всі підготовчі етапи нашого весілля. Адже для приготування в нас був всього тиждень. І ми зовсім не хвилювалися. Тому що розуміли, що довірили організацію професіоналам", – пыдсумувала вона.

Юлія Панкова

Юлія Панкова

Facebook Юлії Панкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку радісною звісткою про весілля українців порадувала співачка Аліна Гросу. Про це вона розповіла в свій день народження і показала фото свого чоловіка.

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Місце
Україна
Тег
весілля
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