Веде особисто? У мережі помітили дивину в новому Instagram-акаунті Маркл і Гаррі

Шанувальники підозрюють, що герцогиня Сассекська Меган Маркл особисто веде новий Instagram-аккаунт Sussex Royal.

За даними Daily Mail, королівські спостерігачі впали в сказ, коли побачили нестандартні для британців підписи в соцмережі.

Причиною таких підозр послужили замітки, в яких використовувалася американська англійська і знаки долара. У мережі стверджують, що подібне написання використовують тільки американці, що безпосередньо вказує на Маркл.

Меган і принц Гаррі нещодавно подякували фанатам за пожертвування в благодійні організації, а один пост містив посилання на дитячі ліжечка і підгузники. Саме там і помітили знак "$" і американізовані слова – "cribs" і "diapers", які в Британії прийнято писати, як "cots" і "nappies".

Також шанувальників насторожив ще один момент – орфографія в слові "організація". Там було написано типове слово для американців – "organization", ніж для британців – "organization".

Меган Маркл до заміжжя активно спілкувалася в своєму акаунті в соцмережі з шанувальниками і мала мільйони підписників. У січні 2018 року вона закрила свій профіль, подякувавши всім, хто стежив за її життям протягом багатьох років.

Шанувальники впевнені, що є кілька підказок щодо того, чи контролює Меган новий обліковий запис Sussex Royal, де за два тижні з'явилося 12 постів. У мережі припустили, що Гаррі і Меган використовуватимуть цей аккаунт для публікації перших фотографій новонародженої дитини.

Меган Маркл і принц Гаррі Instagram@sussexroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Меган Маркл і принц Гаррі порушили багато традицій королівської сім'ї. Герцогиня відмовилася народжувати в тому ж місці, де це робили Кейт Міддлтон і принцеса Діана.

4 квітня Маркл і принц Гаррі переїхали в новий будинок, в реставрацію якого вклали багато грошей.

Герцогиня відмовилася від послуг придворних акушерів, захотівши, щоб при пологах була присутня приватна команда медиків-жінок.

А вже майже перед пологами Меган і Гаррі повідомили, що не позуватимуть з дитиною на сходинках. Вони відзначать цю подію тільки в колі сім'ї.

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