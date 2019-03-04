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/Жіночий журнал

Не ранок: названий кращий час для розпиття кави

7.1тЧитати матеріал російською

Фахівці Uniformed Services University в Меріленді розповіли, в який час доби кава приносить максимальну користь організму.

За словами керівника проекту, професора Стівена Міллера, кава найбільш корисна з 9.30 до 11.30 ранку. А найпродуктивнішим часом для її вживання є 10.30 ранку, повідомляє Medikforum.

"Чому кава корисна саме в цей період, а не одразу після пробудження? У момент, коли рівень кортизолу в крові високий, чутливість до кофеїну притупляється, і з часом це може призвести до розвитку толерантності до кофеїну. Організм просто звикне і перестане реагувати на каву", — пояснив професор.

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Фото: uduba.com

Крім того, він зазначив, що рівень кортизолу переживає кілька сплесків і спадів протягом дня. Тому, щоб не страждати від сонливості вдень, каву також можна випити в період з 13.30 до 17.00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт у сфері товарознавства розповіла про небезпечний склад популярної кави в стіках.

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