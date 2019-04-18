Вчені: схильних до зради чоловіків визначити простіше, ніж жінок

Група дослідників з Університету Західної Австралії під керівництвом Джилліан Роудс змогла довести, що чоловічу зраду простіше визначити по обличчю, ніж жіночу.

Так, результати дослідження були опубліковані в журналі Royal Society Open Science. Вчені провели онлайн-опитування серед 592 чоловіків і 924 жінок, в якому попросили оцінити фотографії 189 людей за десятибальною шкалою за двома категоріями: наскільки привабливо виглядає людина і чи здатна вона на зраду.

Фото: smolnarod.ru

У результаті чоловіків, які зраджували своїм партнерам, правильно визначили по обличчю 14,1% жінок і 16,6% чоловіків. Тоді як по обличчю жінки зробити це вдалося лише 4% чоловіків і 3,3% жінок. Також чоловіків, які мали зв'язок з тим, хто вже був у стосунках, змогли визначити 12% чоловіків і 18% жінок. Серед слабкої статі по обличчю змогли визначити таких 3,7% чоловіків і 0,9% жінок.

Фото: nokta.md

Примітно, що чим симпатичнішою була людина, тим частіше її звинувачували в зрадах — незалежно від статі.

Раніше OBOZREVATEL вирішив розібратися в тому, чому чоловіки зраджують і назвав топ-5 найпоширеніших причин.

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