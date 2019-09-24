В одному халаті й на підлозі: в мережу злили інтимні фото Меган Маркл

Канадський актор Патрік Джей Адамс, який зіграв у "Форс-мажорах", де також знімалася і герцогиня Сассекська Меган Маркл, вирішив поділитися особистими фотографіями колег із серіалу.

Так, кадри були зроблені під час зйомок картини. Зазначимо: на деяких із них можна помітити Маркл в одному халаті або навіть лежачи на підлозі. Відповідні знімки Патрік опублікував на своїй сторінці в Instgaram.

Меган Маркл Фото: GettyImages

Меган Маркл Фото з Instagram

Меган Маркл і Сара Рафферті Фото з Instagram

Варто додати, що днями був показаний дев'ятий фінальний сезон серіалу "Форс-мажори", і саме тому артист вирішив трохи поностальгувати.

Актори серіалу "Форс-мажори" і Меган Маркл Фото з Instagram

Меган Маркл Фото з Instagram

Меган Маркл Фото з Instagram

Меган Маркл Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Патрік Джей Адамс привітав Меган Маркл і принца Гаррі з народженням первістка.

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