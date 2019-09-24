Головна Новини
24 вересня • оновлено в 09:41
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

В одному халаті й на підлозі: в мережу злили інтимні фото Меган Маркл

7.8т Читати матеріал російською

Канадський актор Патрік Джей Адамс, який зіграв у "Форс-мажорах", де також знімалася і герцогиня Сассекська Меган Маркл, вирішив поділитися особистими фотографіями колег із серіалу.

Так, кадри були зроблені під час зйомок картини. Зазначимо: на деяких із них можна помітити Маркл в одному халаті або навіть лежачи на підлозі. Відповідні знімки Патрік опублікував на своїй сторінці в Instgaram.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: GettyImages

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото з Instagram

Меган Маркл і Сара Рафферті

Меган Маркл і Сара Рафферті

Фото з Instagram

Новини
Меган Маркл вийшла з декрету: фото герцогині до і після пологів

Варто додати, що днями був показаний дев'ятий фінальний сезон серіалу "Форс-мажори", і саме тому артист вирішив трохи поностальгувати.

Актори серіалу "Форс-мажори" і Меган Маркл

Актори серіалу "Форс-мажори" і Меган Маркл

Фото з Instagram

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото з Instagram

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото з Instagram

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Патрік Джей Адамс привітав Меган Маркл і принца Гаррі з народженням первістка.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Меган Маркл
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
14
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Тема сисег не раскрыта).
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel