В Італії популярний модельєр відмовився від глядачів через коронавірус

Модний показ Armani в Мілані (Італія) пройде без глядачів через спалах коронавірусу COVID-19 в країні.
Відповідне рішення ухвалив італійський модельєр Джорджіо Армані. Про це повідомляє Vogue.
"Через статус коронавірусу в країні пан Армані вирішив, що він хоче забезпечити благополуччя всіх своїх запрошених гостей, не дозволяючи їм відвідувати людні місця", – йдеться в повідомленні.
Джорджо Армані відмовився від глядачів на модному показі через коронавірус
Зі свого боку представники будинку моди підкреслили, що водночас пряма трансляція шоу, яке пройде в порожньому залі, буде доступна на сайті, а також у соціальних мережах бренду.
Зазначимо, що в Італії продовжують фіксувати нові випадки смертей від китайського коронавірусу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії різко спалахнула епідемія зараження коронавірусом COVID-19 – за останній час було підтверджено 34 нові випадки, а загальна кількість хворих досягла 113 осіб.
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