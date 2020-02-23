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23 лютого • оновлено в 14:09
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В Італії популярний модельєр відмовився від глядачів через коронавірус

1.7т
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Модний показ Armani в Мілані (Італія) пройде без глядачів через спалах коронавірусу COVID-19 в країні.

Відповідне рішення ухвалив італійський модельєр Джорджіо Армані. Про це повідомляє Vogue.

"Через статус коронавірусу в країні пан Армані вирішив, що він хоче забезпечити благополуччя всіх своїх запрошених гостей, не дозволяючи їм відвідувати людні місця", – йдеться в повідомленні.

Джорджо Армані відмовився від глядачів на модному показі через коронавірус

Джорджо Армані відмовився від глядачів на модному показі через коронавірус

Зі свого боку представники будинку моди підкреслили, що водночас пряма трансляція шоу, яке пройде в порожньому залі, буде доступна на сайті, а також у соціальних мережах бренду.

Зазначимо, що в Італії продовжують фіксувати нові випадки смертей від китайського коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії різко спалахнула епідемія зараження коронавірусом COVID-19 – за останній час було підтверджено 34 нові випадки, а загальна кількість хворих досягла 113 осіб.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус
Особа
Джорджіо Армані
Місце
Італія Мілан
Тег
Мода
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