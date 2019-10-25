Прикривалися птахами: гола фотосесія студентів потрапила в мережу. Фото 18+

В Австралії студенти третього і четвертого курсу Сіднейської школи ветеринарів влаштували фотосесію в стилі ню і знялися оголеними для календаря.

Роздяглися вони, щоб підтримати благодійну організацію із боротьби з психічними розладами, пише The Sun. Зухвалі молоді люди фотографувалися на фермі й використовували птахів і тварин як "прикриття".

Як йдеться в повідомленні, кожна п'ята людина в певний період життя страждає від психічного розладу. Відповідна ж організація Black Dog Institute вивчає психічні захворювання, а також займається їхньою профілактикою та лікуванням. У зв'язку з цим студенти сподівалися, що їхня підтримка допоможе організації боротися з такою масштабною проблемою.

В Австралії студенти знялися оголеними для календаря в рамках благодійної акції nudecalendar.wixsite.com

"Коли ми закінчимо навчання і станемо ветеринарами та вченими, то опинимося на роботі, де кількість самогубств у чотири рази перевищує середній показник у країні", — зазначила 23-річна Люсі Фучтер, організаторка благодійної фотозйомки.

Водночас не всі "натурники" з упевненістю пішли на такий крок, багатьох ранкова зйомка для календаря змусила понервувати.

Зухвалі молоді люди фотографувалися на фермі nudecalendar.wixsite.com

Правда, незабаром усі заспокоїлися і розслабилися. Адже одні з них давно мріяли взяти участь у такій благодійній акції. Інші ж, хоч і стверджували, що ніколи на подібне не наважаться, у результаті все одно прийшли.

Студенти використовували птахів і тварин для "прикриття" nudecalendar.wixsite.com

Студенти використовували птахів і тварин для "прикриття" nudecalendar.wixsite.com

Сіднейська школа ветеринарів вважається однією із провідних ветеринарних центрів Австралії. Упродовж 10 років студенти щорічно знімаються для "голого" календаря. Його випуск дозволяє зібрати пожертвувань на суму майже $68 тисяч. Один примірник коштує приблизно $17.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували відео з оголеним кур'єром однієї з відомих компаній із доставлення їжі в Києві, який лише в одних трусах приніс замовлення. На кадрах показаний хлопець, який доставив їжу в аудиторію Київського політехнічного інституту. На відео можна почути, як студенти перешіптуються, мовляв, кур'єр "програв спір" і прийшов голяка.

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