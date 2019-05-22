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/Жіночий журнал

У королівській родині спробували збунтуватися проти Єлизавети II

14.2тЧитати матеріал російською

У королівській родині Великобританії 18 травня відбулося весілля племінниці Єлизавети II леді Габріелли Віндзор, яка спробувала збунтуватися проти правил по стопах Меган Маркл.

Італійський модельєр і автор вінчальної сукні родички королеви Луїза Беккарія розповіла, що наречена хотіла порушити традицію зі вбранням, передає "Лента.ру" (щоб подивитися відео з весілля, проскрольте до кінця сторінки).

Габріелла вийшла заміж за 44-річного фінансиста Томаса Кінгстона в Віндзорському замку. Як з'ясувалося, вона не хотіла це робити в білій сукні, проте вбрання іншого кольору порушило би правила королівської сім'ї.

Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона

Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона

"Спочатку вона не могла визначитися з кольором, оскільки сумнівалася в тому, що хоче саме біле. Однак після того, як проведення церемонії у Віндзорському палаці підтвердилося, вона вирішила, що за традицією одягне білу, але постарається залишитися собою", – розповіла модельєр.

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Беккарія пояснила, що при створенні сукні надихнулася тіарою бабусі Габріелли, в якій та збиралася піти під вінець.

Леді Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон

Леді Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон

"Дизайн подолу багато в чому навіяний тіарою. Вона хотіла, щоб під білим кольором був рожевий", – уточнила вона, але в підсумку поділ сукні вирішили розшити рожевою ниткою.

Довідка: Габріелла Віндзор – 38-річна дочка двоюрідного брата королеви Єлизавети II Майкла Кентського. Весілля відбулося в каплиці Святого Георгія, де обвінчалися принц Гаррі і Меган Маркл.

Офіційний знімок з весілля

Офіційний знімок з весілля

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Єлизавета II
Місце
Великобританія
Тег
весілля
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Совсем ахренели!? Да здравствует Королева!
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