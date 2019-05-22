У королівській родині спробували збунтуватися проти Єлизавети II

У королівській родині Великобританії 18 травня відбулося весілля племінниці Єлизавети II леді Габріелли Віндзор, яка спробувала збунтуватися проти правил по стопах Меган Маркл.
Італійський модельєр і автор вінчальної сукні родички королеви Луїза Беккарія розповіла, що наречена хотіла порушити традицію зі вбранням, передає "Лента.ру" (щоб подивитися відео з весілля, проскрольте до кінця сторінки).
Габріелла вийшла заміж за 44-річного фінансиста Томаса Кінгстона в Віндзорському замку. Як з'ясувалося, вона не хотіла це робити в білій сукні, проте вбрання іншого кольору порушило би правила королівської сім'ї.
Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона
"Спочатку вона не могла визначитися з кольором, оскільки сумнівалася в тому, що хоче саме біле. Однак після того, як проведення церемонії у Віндзорському палаці підтвердилося, вона вирішила, що за традицією одягне білу, але постарається залишитися собою", – розповіла модельєр.
Беккарія пояснила, що при створенні сукні надихнулася тіарою бабусі Габріелли, в якій та збиралася піти під вінець.
Леді Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон
"Дизайн подолу багато в чому навіяний тіарою. Вона хотіла, щоб під білим кольором був рожевий", – уточнила вона, але в підсумку поділ сукні вирішили розшити рожевою ниткою.
Довідка: Габріелла Віндзор – 38-річна дочка двоюрідного брата королеви Єлизавети II Майкла Кентського. Весілля відбулося в каплиці Святого Георгія, де обвінчалися принц Гаррі і Меган Маркл.
Офіційний знімок з весілля
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Меган Маркл і принц Гаррі порушили багато традицій королівської сім'ї. Герцогиня відмовилася народжувати в тому ж місці, де це робили Кейт Міддлтон і принцеса Діана.
4 квітня Маркл і принц Гаррі переїхали в новий будинок, у реставрацію якого вклали багато грошей.
Герцогиня відмовилася від послуг придворних акушерів, захотівши, щоб при пологах була присутня приватна команда медиків-жінок.
А вже майже перед пологами Меган і Гаррі повідомили, що не позуватимуть з дитиною.
6 травня у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекську доставили з лікарні в резиденцію.
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