У Кейт Міддлтон піднялася спідниця на вітрі: курйозні фото

У герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон піднявся поділ спідниці під час візиту до дитячої лікарні.

Так, курйозні фотографії вже з'явилися в мережі.

Кейт Міддлтон Getty

Як стало відомо, Міддлтон вибрала для публічного заходу твідовий костюм від Dolce & Gabbana, який складався з короткої спідниці і піджака. Однак в той момент, коли Кейт виходила з автомобіля, поділ її спідниці несподівано піднявся на вітрі.

Кейт Міддлтон Getty

Кейт Міддлтон Getty

Втім, Міддлтон гідно вийшла з ситуації, і швидко підхопила край спідниці.

Кейт Міддлтон Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала недільну службу в церкві в Сандрінгемі, де зіткнулася з "коханкою" принца Вільяма Роуз Ханбері.

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