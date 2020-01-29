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29 січня • оновлено в 11:24
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У Кейт Міддлтон піднялася спідниця на вітрі: курйозні фото

3.2т
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У герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон піднявся поділ спідниці під час візиту до дитячої лікарні.

Так, курйозні фотографії вже з'явилися в мережі.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Getty

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Як стало відомо, Міддлтон вибрала для публічного заходу твідовий костюм від Dolce & Gabbana, який складався з короткої спідниці і піджака. Однак в той момент, коли Кейт виходила з автомобіля, поділ її спідниці несподівано піднявся на вітрі.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Getty

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Getty

Втім, Міддлтон гідно вийшла з ситуації, і швидко підхопила край спідниці.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала недільну службу в церкві в Сандрінгемі, де зіткнулася з "коханкою" принца Вільяма Роуз Ханбері.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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