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9 квітня • оновлено в 06:33
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Цього ніколи не можна говорити чоловікові: названі найгірші фрази

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Експерти назвали найгірші фрази, які ніколи не потрібно говорити чоловікам, адже вони здатні зруйнувати навіть гармонійні стосунки.

Про це пише видання Рамблер.

Цього ніколи не можна говорити чоловікові: названі найгірші фрази

couch.ru

"Ти весь час проводиш на роботі, а на мене немає часу!"

Дівчата хочуть, щоб чоловік робив їм дорогі подарунки і витрачав на них гроші, але при цьому весь час знаходився поряд. Мудра жінка повинна розуміти, що чоловік для того, щоб підтримувати гідний рівень життя, може бути занурений в робочі процеси протягом усього дня. Поважайте чужий час і не відволікайте свого коханого повідомленнями під час роботи.

"Якщо ти зараз підеш до друзів, слідом піду я, але назовсім!"

Жінки часто проти зустрічей чоловіки з друзями через те, що їм здається, що в компанії з'являться незаміжні подруги, з якими неодмінно зрадить їх коханий. Однак варто пам'ятати, що ваш партнер - доросла адекватна людина, а не дитина, яку можна переконати в чомусь.

Цього ніколи не можна говорити чоловікові: названі найгірші фрази

olikh.com

"Або ти змінюєшся, або я знайду собі чоловіка краще!"

Шантажем ви не викличете у чоловіка бажання змінюватися, а лише налаштуєте його проти себе. За допомогою розмов ви можете запропонувати обранцю змінити побутові звички, проте повністю змінити людину ви точно не зможете.

"А ось мій колишній був активніший в ліжку ..."

Порівнюючи свого партнера з колишнім, ви тільки провокуєте у нього комплекси. Крім того, він може вирішити, що ви досі не забули минулі стосунки. Краще скажіть: "Знаєш, мені б було приємно, якщо ти погодишся спробувати щось нове, наприклад..."

"У твоєму житті я не на першому місці мені це не подобається"

Експерти зазначають, що, якщо чоловік запевняє вас, що ви сенс його життя, значить він нічого значущого в ній ще не досяг. Цінуйте впевнених в собі чоловіків, а не тих, хто співатиме вам серенади під вікном і нічого крім цього.

Цього ніколи не можна говорити чоловікові: названі найгірші фрази

buduaar.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерти виділили п'ять ознак, за якими можна зрозуміти, що людина є прихованим нарцисом.

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Автор
Анна Міхно
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