Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 09:02
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

"Це лицемірство!" Батько Меган Маркл публічно розкритикував доньку і принца Гаррі

1.2т Читати матеріал російською

Батько герцогині Сассекської Меган Маркл Томас знову почав нападати на доньку і її чоловіка, принца Гаррі.

Як повідомляє Daily Mail, нещодавно публіка засудила монарших осіб за те, що, борючись за захист навколишнього середовища, вони користуються елітним повітряним транспортом, який забруднює повітря. Тепер же добити Меган Маркл з чоловіком вирішив і її батько.

"Це лицемірство!" Батько Меган Маркл публічно розкритикував доньку і принца Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Фото: politeka.net

Новини
Так вирішила королева: Маркл і Міддлтон заборонили вагітніти

Томас зазначив, що його донька і зять самі винні в тому, що розгорівся скандал, і єхидно заявив, що принц Гаррі, який так любить приватні літаки, міг би заодно відвідати і батька своєї дружини.

"Всі говорять, які вони чудові і щедрі, але вони ні краплі не щедрі стосовно своєї сім'ї. Це лицемірство", — сказав Томас. Також він поскаржився, що втомився від "брехні і спроб очорнити і викреслити його з життя".

"Це лицемірство!" Батько Меган Маркл публічно розкритикував доньку і принца Гаррі

Меган Маркл і її батько

Фото з Istagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько Меган Маркл Томас, який в пресі заробив славу скандаліста, який бажає заробити на імені своєї знаменитої доньки, висловився про народження онука.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особи
Меган Маркл принц Гаррі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel