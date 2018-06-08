Третій раз заміж? 59-річна Мадонна заінтригувала шанувальників

Легендарна 59-річна поп-діва Мадонна втретє зібралася вийти заміж.

На це співачка, у якої роман з хлопцем, молодшим за неї на 27 років, натякнула на своїй сторінці в Instagram.

Мадонна опублікувала фото в білій весільній сукні, фаті і діадемі, супроводивши його підписом: "Буду нареченою. Вийду заміж. На подив!"

Новини Мадонна виклала в мережу голе Селфі

Багато шанувальників поп-діви пораділи за неї, але були і ті, хто назвав цю заяву черговою провокацією зірки. Ще деякі фани припустили, що Мадонна просто приміряла образ для нового кліпу.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна разом з чотирма прийомними дітьми переїхала в Лісабон до португальського манекенника Кевіна Сампайо, де встигла придбати маєток.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше дочка Мадонни шокувала публіку неохайним зовнішнім виглядом.