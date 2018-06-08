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Третій раз заміж? 59-річна Мадонна заінтригувала шанувальників

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Легендарна 59-річна поп-діва Мадонна втретє зібралася вийти заміж.

На це співачка, у якої роман з хлопцем, молодшим за неї на 27 років, натякнула на своїй сторінці в Instagram.

Мадонна опублікувала фото в білій весільній сукні, фаті і діадемі, супроводивши його підписом: "Буду нареченою. Вийду заміж. На подив!"

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Багато шанувальників поп-діви пораділи за неї, але були і ті, хто назвав цю заяву черговою провокацією зірки. Ще деякі фани припустили, що Мадонна просто приміряла образ для нового кліпу.

Нагадаємо, нещодавно Мадонна разом з чотирма прийомними дітьми переїхала в Лісабон до португальського манекенника Кевіна Сампайо, де встигла придбати маєток.

Ill be the Bride 💍💍💍 Married. to Amazement! 👑 #soulmate

Публікація від Madonna (@madonna)

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше дочка Мадонни шокувала публіку неохайним зовнішнім виглядом.

Особа
Мадонна
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