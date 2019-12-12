Гарциния камбоджийская – можно купить в любой аптеке. Отлично отбивает аппетит, тягу к сладкому и мучному. Натуральный и недорогой. Выравнивает уровень глюкозы в крови.

Ламинария - ускоряет обмен веществ и притупляет чувство голода.

Корень лопуха - ускоряет метаболизм жиров и притупляет чувство голода. Так же отличное слабительное и диуретик. Удобнее всего использовать отвар из высушенных корней: залейте 2 чайные ложки корня стаканом кипятка, уварите на малом огне в течение 10-20 минут и после остывания и процеживания пейте его между приемами пищи.

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Лен – увеличиваются в кишечнике в 5 раз и притупляет аппетит. Действуют, как слабительное средство. Лучше всего принимать утром натощак с 2-мя стаканами теплой воды.

Петрушка, Мята, Одуванчик, Крапива, Фенхель – притупляют аппетит.

РЕЦЕПТЫ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ НЕ ЗАХОЧЕШЬ ЕСТЬ.

РЕЦЕПТ 1. ЧАЙ ИЗ ПЕТРУШКИ И МЯТЫ – заварить по 1 столовой ложки петрушки и мяты 1 стаканом воды. Избавляет от чувства голода на 2-3 часа.

РЕЦЕПТ 2. ЧАЙ ИЗ КОРНЯ ЛОПУХА – заварить 1 слоловую ложку корня стаканом воды. Дать настояться 40 минут. Кроме того, что лопух отбивает аппетит, он еще печень лечит и кровь чистит.

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