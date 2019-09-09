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9 вересня • оновлено в 10:56
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Товстушка на прізвисько Міс Свиня стала моделлю: гарячі фото красуні

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21-річна товстушка з Великобританії Мег Голдбергер розповіла, що до кар'єри моделі її підштовхнули цькування в дитинстві.

Так, дівчину постійно дражнили через зайву вагу і називали "Міс Свиня". Однак чотири роки тому Мег вирішила змінити ставлення до себе і втерти носа кривдникам, повідомляє The Daily Star.

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Новини
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За словами видання, Голдбергер роками намагалася сховати своє тіло під одягом, але у 2015-му ризикнула записатися на триденні курси з упевненості в собі. Там вона здружилася із інструктором і учасницею конкурсів краси, після чого сама вирішила брати у них участь. Зазначається, що в одному з національних конкурсів модель посіла четверте місце.

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

"Без конкурсів я б не була тією, якою є зараз! Я подолала внутрішні бар'єри і довела собі, що краса буває різних форм і розмірів", — заявила Мег.

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Зараз 21-річна Голдбергер співпрацює з багатьма інтернет-магазинами, знімається в рекламі й закликає жінок не соромитися своїх форм.

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Мег Голдбергер

Мег Голдбергер

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома пишнотіла plus-size модель Тесс Холлідей знялася у відвертій фотосесії. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, на якому позувала повністю голою на природі.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ну так и Кацaп - "миротворец"!)))
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