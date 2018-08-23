Топ-5 найхаризматичніших співаків України: хто вони

Харизма - те, в чому ми точно не відмовимо зіркам сучасної української естради. Їх виступи вражають масштабністю, а подача змушує слухати і дивитися, не відволікаючись навіть на грім, блискавки, вибухи або землетруси.

Серед безлічі голосистих красенів є ті, які особливо привертають увагу саме своїм темпераментом. Дівчата просто пищать від них і натовпами йдуть на їхні концерти, просто щоб глянути на вираз обличчя улюбленця, доторкнутися до нього після виступу або навіть отримати автограф на грудях.

OBOZREVATEL пропонує вашій увазі топ-5 найхаризматичніших чоловіків-співаків, яким на сцену кидають нижню білизну з криками "Я хочу від тебе дитину!"

"Той, що крутить голову" Монатік

Дмитро Монатік - співак, тексти якого знають всі від малого до старого. Починав він як танцюрист, ходив на різні шоу і знімався у кліпах відомих артистів. До речі, саме Дмитро написав пісню "40 градусів" для співачки Світлани Лободи. Після багатьох спроб харизма все ж підкорила публіку - у 2016-у він став співаком року за версією "M1 Music Awards" а також відкрив "Євробачення-2017".

"Рок-зірка" Женя Галич

Зухвалий Женя Галич підкорює серця прихильниць як вокаліста рок-гурту "О.Torvald". Раніше - ведучий різних шоу на телеканалі М1, учасник "Євробачення" у 2017 році. Коли він виходить на сцену, дівчата не можуть стримати криків від особливої ​​подачі, міміки та справжньої рокерської манери Галича спілкуватися з публікою.

"Цар вовчиць" Олег Винник

Винник - феномен серед українських співаків. Не встигли всі школярки зорієнтуватися, як замість їхніх кумирів стадіони почав збирати колишній оперний співак, а тепер - улюбленець усього дорослого жіночого населення країни - Олег Винник. Більше того, він визнаний найпривабливішим чоловіком за версією премії "Viva! Найкрасивіші".

"Наймізкуватіший" Потап

Потап - чоловік, який створює половину всіх найпопулярніших пісень сучасності завдяки своєму продюсерському центру. Саме він "батько" популярних гуртів "Время и стекло", "MOZGI", "Michelle Andrade", і звичайно "Потап і Настя". А бачили б ви, як він жартує з Тіною Кароль на "Голосі країни" - харизма так і пре!

"Підкорювач сердець" Alekseev

Наймиліший і найсерйозніший з усіх співаків України - Микита Алексєєв. Став відомим після участі у четвертому сезоні телешоу "Голос країни" у 2014 році. Брав участь у "Євробаченні-2018" від Білорусі. Співаком захоплюються сотні тисяч дівчаток по всій країні.

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