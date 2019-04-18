Time назвав трьох найвпливовіших жінок світу-2019: хто вони

Журнал Time назвав трьох найвпливовіших жінок світу 2019 року.

З повним переліком, який розбитий на п'ять категорій: "Новатори", "Артисти", "Лідери", "Ікони" і "Титани", можна ознайомитися на сайті журналу.

Так, список найвпливовіших "Лідерів" очолила 79-річна Ненсі Пелосі, яка в січні знову стала спікером Палати представників Конгресу США. Політик-демократ представляє в парламенті Каліфорнію.

Ненсі Пелосі Фото: www.aa.com.tr

Ненсі Пелосі Фото: svoboda.org

Новини Україна потрапила в рейтинг найвпливовіших країн

У категорії "Новатори" першою стала актриса Сандра О, відома за серіалами "Анатомія пристрасті" і "Вбиваючи Єву".

Сандра О Фото: anatomia-strasti.com

Сандра О Фото: 24smi.org

Американська співачка Тейлор Свіфт очолила категорію "Кумири". Зазначимо, що 29-річна зірка вже 7 разів отримувала статуетку "Греммі", продала понад 40 мільйонів альбомів, а її пісні завантажували 100 мільйонів разів по всьому світу.

Тейлор Свіфт Фото: Stylenews.ru

Тейлор Свіфт Фото: Euronews

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Time опублікував оновлений рейтинг 100 найвпливовіших людей світу, в якому знову не виявилося президента Росії Володимира Путіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал