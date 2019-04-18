|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Жіночий журнал

Time назвав трьох найвпливовіших жінок світу-2019: хто вони

1.2тЧитати матеріал російською

Журнал Time назвав трьох найвпливовіших жінок світу 2019 року.

З повним переліком, який розбитий на п'ять категорій: "Новатори", "Артисти", "Лідери", "Ікони" і "Титани", можна ознайомитися на сайті журналу.

Так, список найвпливовіших "Лідерів" очолила 79-річна Ненсі Пелосі, яка в січні знову стала спікером Палати представників Конгресу США. Політик-демократ представляє в парламенті Каліфорнію.

Ненсі Пелосі

Ненсі Пелосі

Фото: www.aa.com.tr

Ненсі Пелосі

Ненсі Пелосі

Фото: svoboda.org

Новини
Україна потрапила в рейтинг найвпливовіших країн

У категорії "Новатори" першою стала актриса Сандра О, відома за серіалами "Анатомія пристрасті" і "Вбиваючи Єву".

Сандра О

Сандра О

Фото: anatomia-strasti.com

Сандра О

Сандра О

Фото: 24smi.org

Американська співачка Тейлор Свіфт очолила категорію "Кумири". Зазначимо, що 29-річна зірка вже 7 разів отримувала статуетку "Греммі", продала понад 40 мільйонів альбомів, а її пісні завантажували 100 мільйонів разів по всьому світу.

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт

Фото: Stylenews.ru

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт

Фото: Euronews

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Time опублікував оновлений рейтинг 100 найвпливовіших людей світу, в якому знову не виявилося президента Росії Володимира Путіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки