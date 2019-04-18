Time назвав трьох найвпливовіших жінок світу-2019: хто вони

Журнал Time назвав трьох найвпливовіших жінок світу 2019 року.
З повним переліком, який розбитий на п'ять категорій: "Новатори", "Артисти", "Лідери", "Ікони" і "Титани", можна ознайомитися на сайті журналу.
Так, список найвпливовіших "Лідерів" очолила 79-річна Ненсі Пелосі, яка в січні знову стала спікером Палати представників Конгресу США. Політик-демократ представляє в парламенті Каліфорнію.
Ненсі Пелосі
Фото: www.aa.com.tr
Ненсі Пелосі
Фото: svoboda.org
У категорії "Новатори" першою стала актриса Сандра О, відома за серіалами "Анатомія пристрасті" і "Вбиваючи Єву".
Сандра О
Фото: anatomia-strasti.com
Сандра О
Фото: 24smi.org
Американська співачка Тейлор Свіфт очолила категорію "Кумири". Зазначимо, що 29-річна зірка вже 7 разів отримувала статуетку "Греммі", продала понад 40 мільйонів альбомів, а її пісні завантажували 100 мільйонів разів по всьому світу.
Тейлор Свіфт
Фото: Stylenews.ru
Тейлор Свіфт
Фото: Euronews
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журнал Time опублікував оновлений рейтинг 100 найвпливовіших людей світу, в якому знову не виявилося президента Росії Володимира Путіна.
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