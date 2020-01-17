"Ти моя зірка!" Обама "підірвав" мережу зворушливим знімком з дружиною

44-й президент США Барак Обама зворушливо привітав дружину Мішель з 56-м днем народження.
У соціальних мережах Обама опублікував колаж з чорно-білих фото з дружиною, на яких вони позують, обіймаючи й цілуючи один одного.
"У кожній сцені ти моя зірка, Мішель. З днем народження, малюк", – написав він.
Мішель і Барак Обама
соцмережі Обами
Всього за кілька годин пост Обами набрав близько 2 мільйонів лайків в Facebook і Twitter. Користувачі мережі закидали пару компліментами і поздоровленнями. Багато з них висловили думку, що Мішель Обама – найкраща перша леді в історії Штатів.
In every scene, you are my star, @MichelleObama ! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj- Barack Obama (@BarackObama) 17 січня 2020 р
Як писав OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп зізнався, що залишив дружину без подарунка на Різдво.
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