"Ти моя зірка!" Обама "підірвав" мережу зворушливим знімком з дружиною

44-й президент США Барак Обама зворушливо привітав дружину Мішель з 56-м днем народження.

У соціальних мережах Обама опублікував колаж з чорно-білих фото з дружиною, на яких вони позують, обіймаючи й цілуючи один одного.

"У кожній сцені ти моя зірка, Мішель. З днем народження, малюк", – написав він.

Всього за кілька годин пост Обами набрав близько 2 мільйонів лайків в Facebook і Twitter. Користувачі мережі закидали пару компліментами і поздоровленнями. Багато з них висловили думку, що Мішель Обама – найкраща перша леді в історії Штатів.

In every scene, you are my star, @MichelleObama ! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj