День народження Тараса Шевченко: як Кобзар став легендою України

206 років від дня народження національного генія та духовного батька українства Тараса Григоровича Шевченка минає 9 березня 2020 року. Кобзар залишив у якості спадку понад 240 віршованих творів, та приблизно 1200 різноманітних картин.

Як жив та творив Тарас Шевченко, та як його спадок цінують зараз в Україні – в матеріалі OBOZREVATEL.

Автопортрет Тараса Шевченко Вікіпедія

Біографія Тараса Шевченко

Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині. Грамоті він навчався, прислужуючи у дяка-вчителя, у дяків-малярів в свою чергу Шевченко вивчив і основи малювання.

Коли Шевченку було 24 роки, художник Карл Брюллов та поет Василь Жуковський викупили його з кріпацтва за 45 кілограмів срібла. Незабаром він став студентом Академії мистецтв та паралельно вчився у Брюллова.

Повернувся в Україну Кобзар в 1844 році. В Києві він доєднався до Кирило-Мефодіївського товариства. Через політичну позицію Шевченка, три роки потому його заарештували та відправили у заслання, а цар Микола I своїм особистим указом заборонив йому писати і малювати.

Тарас Шевченко

У 1857 році Шевченко повернувся із заслання – спочатку йому довелося жити в Москві і Петербурзі, але через два роки поет зміг повернутися на батьківщину. Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року. Його поховали в Петербурзі, але того ж року перепоховали на Чернечій горі біля Канева.

Спадок Кобзаря

Тарас Шевченко є класиком української поезії. Його збірка "Кобзар", поема "Гайдамаки" та поетичний цикл "Три літа" відомі в цілому світі. При цьому Шевченко активно виступав проти гноблення українського народу Російською імперією – саме через він був відправлений на заслання, що коштувало йому не лише кар'єри, але і здоров'я.

Не слід також забувати, що Шевченко є одним з відомих українських художників. З-під його пензля вийшла понад тисяча різноманітних мистецьких робіт.

В сучасний час Шевченко став одним з головних символів спочатку української Революції, а потім і опору проти російської агресії. Його вірші цитували активісти на барикадах Євромайдану та українські бійці на Донбасі, його портретами прикрашали щити Революції Гідності та бронетехніку ЗСУ.

Осучаснений Шевченко Дзеркало тижня

Вшанування пам'яті Тараса Шевченко

Ім'ям Тараса Шевченка названо безліч населених пунктів, вулиць, навчальних закладів та інших організацій України. В одному лише Києві є чотири вулиці Шевченка та бульвар Тараса Шевченка. Майже в кожному українському місті є пам'ятник Кобзарю.

Пам'ятник Шевченко

У галузі літератури щорічно присвоюється "Шевченківська премія" (Національна премія України імені Тараса Шевченка), ряд грантів та стипендій названі на честь Тараса Шевченко. Кобзаря зображено на купюрі номіналом в сто гривень, та кількох пам'ятних монетах.

Щороку в день народження Тараса Шевченко по всій Україні проходять публічні заходи, відкриті уроки та виставки у школах та вишах. Традицією є покладання квітів до пам'ятників Кобзарю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як українські вчені виростили портрет Шевченка, який видно навіть з космосу.

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