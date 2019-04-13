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/Жіночий журнал

Такого ще не бачили! У мережу злили ексклюзивні фото Меган Маркл

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Дядько герцогині Сассекської Меган Маркл, художник Джозеф Джонсон показав дитячі знімки племінниці, які раніше ще ніде не публікувалися.

Ексклюзивні фотографії з сімейного альбому він надав Daily Mail, на яких зображена дівчинка через кілька годин після народження, в однорічному віці, з мамою і бабусею.

"Мені здається, зараз дуже вдалий час, щоб світ побачив іншу сторону сім'ї Меган. І нехай вони всі помиряться і братимуть участь в житті один одного", – сказав Джонсон.

Меган Маркл з матір'ю в лікарні

Меган Маркл з матір'ю в лікарні

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Він процитував думку її матері Дорії, що Меган любить славу і королівське життя. Джонсон пишається, що Маркл і принц Гаррі повстали проти традицій.

Такого ще не бачили! У мережу злили ексклюзивні фото Меган Маркл

На думку дядька герцогині, вона сподіватиметься, що народиться дівчинка, тому що хлопчик стане "великим випробуванням". Джонсон також розповів, що на становлення характеру Меган вплинула її бабуся Джаннет, яку називали "чоловіком сім'ї".

Такого ще не бачили! У мережу злили ексклюзивні фото Меган Маркл
Такого ще не бачили! У мережу злили ексклюзивні фото Меган Маркл

Ще в юнацтві вони зіткнулися з расовою сегрегацією, через що дитинство було затьмарене убогістю. Їх навіть виганяли з "білого" міста в Техасі. Цей досвід послужив становленню важливих рис характеру: Джаннет стала стійкою і соціально обізнаною. Саме це і передалося спочатку Дорії, а в наслідку і Меган Маркл, яка бореться за права людини.

Дядько також упевнений, що герцогиня успадкувала й інші цінності від своєї грізної бабусі, в тому числі впевненість в собі, кмітливість і почуття гумору.

Джаннет з Меган

Джаннет з Меган

Дория і Меган

Дория і Меган

Дория і Меган

Дория і Меган

Дория, Джаннет і Меган

Дория, Джаннет і Меган

Такого ще не бачили! У мережу злили ексклюзивні фото Меган Маркл
Такого ще не бачили! У мережу злили ексклюзивні фото Меган Маркл

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Меган Маркл
Місце
Великобританія
Теги
фотографиидіти
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