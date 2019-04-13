Такого ще не бачили! У мережу злили ексклюзивні фото Меган Маркл

Дядько герцогині Сассекської Меган Маркл, художник Джозеф Джонсон показав дитячі знімки племінниці, які раніше ще ніде не публікувалися.

Ексклюзивні фотографії з сімейного альбому він надав Daily Mail, на яких зображена дівчинка через кілька годин після народження, в однорічному віці, з мамою і бабусею.

"Мені здається, зараз дуже вдалий час, щоб світ побачив іншу сторону сім'ї Меган. І нехай вони всі помиряться і братимуть участь в житті один одного", – сказав Джонсон.

Меган Маркл з матір'ю в лікарні

Він процитував думку її матері Дорії, що Меган любить славу і королівське життя. Джонсон пишається, що Маркл і принц Гаррі повстали проти традицій.

На думку дядька герцогині, вона сподіватиметься, що народиться дівчинка, тому що хлопчик стане "великим випробуванням". Джонсон також розповів, що на становлення характеру Меган вплинула її бабуся Джаннет, яку називали "чоловіком сім'ї".

Ще в юнацтві вони зіткнулися з расовою сегрегацією, через що дитинство було затьмарене убогістю. Їх навіть виганяли з "білого" міста в Техасі. Цей досвід послужив становленню важливих рис характеру: Джаннет стала стійкою і соціально обізнаною. Саме це і передалося спочатку Дорії, а в наслідку і Меган Маркл, яка бореться за права людини.

Дядько також упевнений, що герцогиня успадкувала й інші цінності від своєї грізної бабусі, в тому числі впевненість в собі, кмітливість і почуття гумору.

Джаннет з Меган

Дория і Меган

Дория і Меган

Дория, Джаннет і Меган

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Меган Маркл і принц Гаррі порушили багато традицій королівської сім'ї, коли дізналися, що стануть батьками. Пара збирається виховувати гендерно-нейтральну дитину.

Меган відмовилася народжувати в тому ж місці, де проходили пологи Кейт Міддлтон і принцеси Діани.

4 квітня Маркл і принц Гаррі переїхали в новий будинок, в реставрацію якого вклали багато грошей.

Також герцогиня відмовилася від послуг придворних аккушеров, захотівши, щоб при пологах була присутня приватна команда медиків-жінок.

А вже майже перед пологами Меган і Гаррі повідомили, що не позуватимуть із дитиною на сходинках. Вони відзначать цю подію тільки в колі сім'ї.

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