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Так вирішила королева: Маркл і Міддлтон заборонили вагітніти

1.1т Читати матеріал російською

Королева Великобританії Єлизавета II заборонила герцогині Сассекській Меган Маркл і герцогині Кембриджській Кейт Міддлтон вагітніти одночасно.

Як розповіла Express.co.uk королівський експерт Кеті Ніколл, це заборонено протоколом. Так, згідно з правилами, одна урочиста подія не повинна затьмарювати іншу. При цьому дотримується порядок старшинства.

У той же час безліч букмекерів ставлять на те, що в наступному році і Міддлтон, і Маркл оголосять про свої вагітності. Однак експерт стверджує, що таке навряд чи можливо.

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Оскільки Маркл відносно недавно народила дитину, то наступний, за прогнозом експерта, буде за Міддлтон. Хоча, нагадує Ніколл, Маркл досить часто порушує правила і цього разу може трапитися так само.

Приклад суворого дотримання протоколу можна привести з історії королівської сім'ї. Принцеса Маргарет – сестра королеви Великобританії Єлизавети II – хотіла оголосити про свої заручини, проте їй заборонили це робити до народження принца Чарльза.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Меган Маркл і Кейт Міддлтон

ELLE

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Єлизавета II Меган Маркл Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
Теги
вагітність діти
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