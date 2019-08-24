Так вирішила королева: Маркл і Міддлтон заборонили вагітніти

Королева Великобританії Єлизавета II заборонила герцогині Сассекській Меган Маркл і герцогині Кембриджській Кейт Міддлтон вагітніти одночасно.

Як розповіла Express.co.uk королівський експерт Кеті Ніколл, це заборонено протоколом. Так, згідно з правилами, одна урочиста подія не повинна затьмарювати іншу. При цьому дотримується порядок старшинства.

У той же час безліч букмекерів ставлять на те, що в наступному році і Міддлтон, і Маркл оголосять про свої вагітності. Однак експерт стверджує, що таке навряд чи можливо.

Оскільки Маркл відносно недавно народила дитину, то наступний, за прогнозом експерта, буде за Міддлтон. Хоча, нагадує Ніколл, Маркл досить часто порушує правила і цього разу може трапитися так само.

Приклад суворого дотримання протоколу можна привести з історії королівської сім'ї. Принцеса Маргарет – сестра королеви Великобританії Єлизавети II – хотіла оголосити про свої заручини, проте їй заборонили це робити до народження принца Чарльза.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон ELLE

Як повідомляв OBOZREVATEL :

6 травня 2019 року в принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

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