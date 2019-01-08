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SWAROVSKI проводить грандіозний розпродаж

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Легендарний бренд SWAROVSKI проводить святковий розпродаж в магазинах Києва та Харкова.

З 02.01.19 по 25.01.19 SALE 30% - 50%, і тільки 09.01.2019 в обраних магазинах SWAROVSKI на весь SALE - 50%.

Майстерність обробки кристалів з 1895 року лежить в основі бізнесу компанії SWAROVSKI. Завдяки цьому бренд зайняв провідне місце на світовому ринку прикрас та аксесуарів.

SWAROVSKI проводить грандіозний розпродаж

Запрошуємо відвідати наші магазини!

Адреси:

м. Київ

ТРЦ "Dream Town"

атріум Франція, 1 поверх,

магазин SWAROVSKI

тел. 0444283634

м. Київ

ТРЦ "Lavina Mall"

центральний атріум

магазин SWAROVSKI

тел. 0442904222

г. Харьков

ТРЦ "Дафі"

магазин SWAROVSKI

тел. 0577282472

Місце
Україна
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