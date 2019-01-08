SWAROVSKI проводить грандіозний розпродаж

Легендарний бренд SWAROVSKI проводить святковий розпродаж в магазинах Києва та Харкова.
З 02.01.19 по 25.01.19 SALE 30% - 50%, і тільки 09.01.2019 в обраних магазинах SWAROVSKI на весь SALE - 50%.
Майстерність обробки кристалів з 1895 року лежить в основі бізнесу компанії SWAROVSKI. Завдяки цьому бренд зайняв провідне місце на світовому ринку прикрас та аксесуарів.
Запрошуємо відвідати наші магазини!
Адреси:
м. Київ
ТРЦ "Dream Town"
атріум Франція, 1 поверх,
магазин SWAROVSKI
тел. 0444283634
м. Київ
ТРЦ "Lavina Mall"
центральний атріум
магазин SWAROVSKI
тел. 0442904222
г. Харьков
ТРЦ "Дафі"
магазин SWAROVSKI
тел. 0577282472