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Страждає? Спливли тривожні сигнали в поведінці Маркл

20.1тЧитати матеріал російською

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл нещаслива через королівське життя.

За даними видання New Idea, про те, що вона приховує свій сумний секрет, свідчать маже не помітні підказки з публічних виходів.

Перший сигнал про невдоволення Маркл – колір вбрання, в якому вона відвідала офіційний захід на честь дня народження королеви Єлизавети ІІ. Вона прийшла в темному синьому костюмі і капелюшку.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

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Однак вибір такого кольору може бути пов'язаний з її внутрішнім станом, адже раніше герцогиня говорила, що носить темне, коли відчуває себе пригніченою. У матеріалі нагадали, що останнім часом Меган неодноразово обирала такі кольори.

Меган Маркл

Меган Маркл

Metro

"В другому сезоні (серіалу "Форс-мажори". – Ред.), коли Рейчел Зейн закохується в Майка, я ношу більше рум'ян. І в першому сезоні, коли вона займається бізнесом, я ношу більше сірого і чорного кольорів. Я думаю, що наш одяг є відображенням того, що ми відчуваємо. Якщо ви закохані, ви, ймовірно, збираєтеся носити речі, які змушують вас почуватися романтичніше, коли ви їх одягаєте", – зізналася Меган в інтерв'ю InStyle в 2015 році.

Нагадаємо, що про розлад у стосунках Гаррі та Меган з'явилася інформація після першого офіційного виходу Маркл після пологів. Це сталося на параді на честь королеви. Меган намагалася втрутитися в розмову чловіка, але він її публічно спинив. Через це вона майже розплакалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 травня 2019 року в принца Гаррі та Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

  • Малюк став сьомим у черзі спадкоємців престолу й отримає титул лорда Сассекського.

  • Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі та Меган і дотепно "підкололи" їх.

  • 8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекську доставили з лікарні в резиденцію.

  • 8 червня Маркл вперше з'явилася на публіці після народження дитини, відвідавши офіційний захід на честь дня народження королеви.

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Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
Тег
плітки
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Беляева Анастасия
Беляева Анастасия
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