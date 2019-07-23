Стиліст підставила Меган Маркл із сукнею: в чому суть

Подруга Меган Маркл, стиліст Джессіка Малруні підставила герцогиню Сассекську, вдягнувши на весілля невідому наречену в схожу сукню.
Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, що не залишилося непоміченим.
Малруні допомагала Маркл з вибором другої весільної сукні, коли та виходила заміж за принца Гаррі. Вибір тоді упав на твір легендарного модельєра Стелли Маккартні (Stella McCartney), який був виконаний в американському стилі.
Меган Маркл в сукні від Стелли Маккартні
Rex Features
І раптово, через стільки часу, Малруні вбрала іншу наречену в сукню схожого крою, на що відразу звернули увагу фанати.
"Схоже на вечірню сукню Меган", "Це мяє любімєйша друга весільна сукня Меган", – написали в коментарях.
Наречена точно в такій сукні, як у Меган
instagram / jessicamulroneyweddings
Наречена в схожій сукні
instagram / jessicamulroneyweddings
Як повідомляв OBOZREVATEL,
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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