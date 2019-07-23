Стиліст підставила Меган Маркл із сукнею: в чому суть

Подруга Меган Маркл, стиліст Джессіка Малруні підставила герцогиню Сассекську, вдягнувши на весілля невідому наречену в схожу сукню.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, що не залишилося непоміченим.

Малруні допомагала Маркл з вибором другої весільної сукні, коли та виходила заміж за принца Гаррі. Вибір тоді упав на твір легендарного модельєра Стелли Маккартні (Stella McCartney), який був виконаний в американському стилі.

Меган Маркл в сукні від Стелли Маккартні Rex Features

І раптово, через стільки часу, Малруні вбрала іншу наречену в сукню схожого крою, на що відразу звернули увагу фанати.

"Схоже на вечірню сукню Меган", "Це мяє любімєйша друга весільна сукня Меган", – написали в коментарях.

Наречена точно в такій сукні, як у Меган instagram / jessicamulroneyweddings

Наречена в схожій сукні instagram / jessicamulroneyweddings

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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