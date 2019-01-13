Як привітати в Старий Новий рік: листівки, гіфки і вірші

З 13 на 14 січня відзначається Старий Новий рік, який у народі також знають як Меланки і Василя.
OBOZREVATEL підготував найкращі листівки, гіфки і смс для того, щоб ви могли привітати своїх близьких і друзів, навіть якщо вони далеко від вас.
Листівка
listivki.olkol.com
У Старий Новий рік хочеться побажати, що сповнилось якомога більше старих бажань. Нехай по-новому блищать щастям очі, по-новому міцніє здоров'я, з'являються нові бажання і цілі. І нехай друзі будуть по-старому відданими, вірність коханих — так само безмежна, а життя — прекрасне!
Листівка
virchi.pp.net.ua
Хай цей Старий Новий рік
Купу удачі тобі принесе!
Кіло посмішок, центнер сміху,
Тонни щастя і успіху!
Листівка
cards.tochka.net
Я — новорічна смска, яка прийшла із запізненням на 2 тижні, але від цього не втратила в актуальності, адже сьогодні — Старий Новий рік!
Листівка
cards.tochka.net
Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю, щоб цей рік був багатий на удачу і успіх, щоб прийдешні зміни були тільки на краще, щоб майбутні дні були тільки щасливими.
Листівка
pryvitannya.com
Настає Старий Новий рік
І приносить радість і гармонію,
Нехай позбавить свято від клопоту,
А подарує щастя і здоров'я.
Листівка
listivki.olkol.com
Старий Новий рік у двері до вас постукає
І виконає все, що судилося.
Нехай все заграє, заіскриться,
Як в келиху біле вино!
Листівка
listivki.olkol.com
Листівка
infodays.ru
Коли надворі холодно і пусто,
Хай душу гріє радісне тепло,
Усе що є на світі гарне,чисте,світле,
Щоб в твоїм серці нині розцвіло!
Листівка
infodays.ru
Листівка
listivki.olkol.com
Листівка
dobroanim.com
Листівка
allwomens.ru
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