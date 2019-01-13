Як привітати в Старий Новий рік: листівки, гіфки і вірші

З 13 на 14 січня відзначається Старий Новий рік, який у народі також знають як Меланки і Василя.

OBOZREVATEL підготував найкращі листівки, гіфки і смс для того, щоб ви могли привітати своїх близьких і друзів, навіть якщо вони далеко від вас.

Листівка listivki.olkol.com

У Старий Новий рік хочеться побажати, що сповнилось якомога більше старих бажань. Нехай по-новому блищать щастям очі, по-новому міцніє здоров'я, з'являються нові бажання і цілі. І нехай друзі будуть по-старому відданими, вірність коханих — так само безмежна, а життя — прекрасне!

Листівка virchi.pp.net.ua

Хай цей Старий Новий рік

Купу удачі тобі принесе!

Кіло посмішок, центнер сміху,

Тонни щастя і успіху!

Листівка cards.tochka.net

Я — новорічна смска, яка прийшла із запізненням на 2 тижні, але від цього не втратила в актуальності, адже сьогодні — Старий Новий рік!

Листівка cards.tochka.net

Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю, щоб цей рік був багатий на удачу і успіх, щоб прийдешні зміни були тільки на краще, щоб майбутні дні були тільки щасливими.

Листівка pryvitannya.com

Настає Старий Новий рік

І приносить радість і гармонію,

Нехай позбавить свято від клопоту,

А подарує щастя і здоров'я.

Листівка listivki.olkol.com

Старий Новий рік у двері до вас постукає

І виконає все, що судилося.

Нехай все заграє, заіскриться,

Як в келиху біле вино!

Листівка listivki.olkol.com

Листівка infodays.ru

Коли надворі холодно і пусто,

Хай душу гріє радісне тепло,

Усе що є на світі гарне,чисте,світле,

Щоб в твоїм серці нині розцвіло!

Листівка infodays.ru

Листівка listivki.olkol.com

Листівка dobroanim.com

Листівка allwomens.ru

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