МоваЯзык
Реєстрація
ШоуКияни

/Жіночий журнал

Як привітати в Старий Новий рік: листівки, гіфки і вірші

9.9тЧитати матеріал російською

З 13 на 14 січня відзначається Старий Новий рік, який у народі також знають як Меланки і Василя.

OBOZREVATEL підготував найкращі листівки, гіфки і смс для того, щоб ви могли привітати своїх близьких і друзів, навіть якщо вони далеко від вас.

Листівка

Листівка

listivki.olkol.com

У Старий Новий рік хочеться побажати, що сповнилось якомога більше старих бажань. Нехай по-новому блищать щастям очі, по-новому міцніє здоров'я, з'являються нові бажання і цілі. І нехай друзі будуть по-старому відданими, вірність коханих — так само безмежна, а життя — прекрасне!

Листівка

Листівка

virchi.pp.net.ua

Хай цей Старий Новий рік

Купу удачі тобі принесе!

Кіло посмішок, центнер сміху,

Тонни щастя і успіху!

Листівка

Листівка

cards.tochka.net

Я — новорічна смска, яка прийшла із запізненням на 2 тижні, але від цього не втратила в актуальності, адже сьогодні — Старий Новий рік!

Листівка

Листівка

cards.tochka.net

Вітаю зі Старим Новим роком і бажаю, щоб цей рік був багатий на удачу і успіх, щоб прийдешні зміни були тільки на краще, щоб майбутні дні були тільки щасливими.

Листівка

Листівка

pryvitannya.com

Настає Старий Новий рік

І приносить радість і гармонію,

Нехай позбавить свято від клопоту,

А подарує щастя і здоров'я.

Листівка

Листівка

listivki.olkol.com

Старий Новий рік у двері до вас постукає

І виконає все, що судилося.

Нехай все заграє, заіскриться,

Як в келиху біле вино!

Новини
Старий Новий рік: найдушевніші українські щедрівки
Листівка

Листівка

listivki.olkol.com

Листівка

Листівка

infodays.ru

Коли надворі холодно і пусто,

Хай душу гріє радісне тепло,

Усе що є на світі гарне,чисте,світле,

Щоб в твоїм серці нині розцвіло!

Листівка

Листівка

infodays.ru

Листівка

Листівка

listivki.olkol.com

Листівка

Листівка

dobroanim.com

Листівка

Листівка

allwomens.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів, які вдалі і невдалі дні цього місяця згідно з місячним календарем 2019 року очікують городників і садівників-любителів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Старий Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Старий Новий рікВітаємо
Місце
Україна
Тег
Старий Новий Рік
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги