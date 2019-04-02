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/Жіночий журнал

Стало відомо, як Меган Маркл поставили на місце в королівській родині

2.8тЧитати матеріал російською

Принц Уельський Чарльз заборонив герцогині Сассекській Меган Маркл одягати тіару покійної принцеси Діани.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент трапився ще минулої осені, проте відомо про нього стало тільки зараз.

За словами видання, принц Гаррі і його дружина вирушали на Фіджі з офіційним візитом, коли Маркл побажала одягнути тіару на захід. Однак Чарльз зауважив, що подібне рішення занадто екстравагантне і наполіг на тому, що демонстрація розкоші в небагатій країні не відповідає правилам пристойності.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: NewsOne

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Фото: NewsOne

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"Меган не розуміла подібних речей, бо була новачком у цій ролі. Тому принц Чарльз сказав їй, що одягнути тіару на захід буде не доречно. Він зробив їй зауваження дуже люб'язно", — зазначило джерело, наближене до королівської сім'ї.

Також варто додати: інсайдери помітили, що дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон того ж вечора з'явилася в тій самій тіарі на банкеті в Букінгемському палаці.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Фото: twitter/leloveiga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телевізійний експерт із мови тіла Джуді Джеймс пояснив ставлення принца Чарльза до Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

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Особи
Меган Марклпринц Чарльз
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