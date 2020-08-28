Стало відомо, як Маркл та Гаррі заробляють в США.

Меган Маркл і принц Гаррі, після складання королівських повноважень та переїзду в США, зайнялися виробництвом документальних проєктів на соціально значущі теми.

Зараз вони працюють над телесеріалом, який присвячений розширенню прав та можливостей жінок, а також расовій нерівності. Знаменита пара вже зустрічалася з керівництвом мас-медійної компанії NBCUniversal й іншими кінокомпаніями з метою просування свого проєкту, і деякі з них зацікавилися ним. Про це повідомляє видання Daily Mail.

"На даний час Меган та Гаррі основну увагу приділяють проєктам, які щось значать для них і відповідають їхнім поглядам. Надалі вони сподіваються розбагатіти на власній компанії з виробництва фільмів та серіалів для телебачення. Герцоги планують довести, що це дійсно спрацює", – розповів наближене до пари джерело.

Стало відомо, як Маркл та Гаррі заробляють в США

Зазначається, що повернутися до створення фільмів Меган Маркл намагалася ще до переїзду з Англії в США – вона взяла участь в створенні фільму "Слон" для телеканалу DisneyPlus і в підтримку благодійної організації "Слони без кордонів". А незадовго до цього стало відомо про роботу принца Гаррі з Опрою Вінфрі над документальним фільмом про психічне здоров'я для Apple TV+.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 січня 2020 року Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження.

Таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі й, за даними ЗМІ, спровокувало розкол Віндзорської династії.

Через рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі та Меган позбулися фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратили.

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