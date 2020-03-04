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4 березня • оновлено в 11:35
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Стало відомо про таємні переговори Єлизавети II і принца Гаррі: подробиці

5.8т
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Західні ЗМІ повідомили, що королева Великобританії Єлизавета II провела таємні переговори з принцом Гаррі у Віндзорському палаці.

Зокрема, про це пише видання The Sun.

Єлизавета II

Єлизавета II

Getty

Так, повідомляється, що королева і принц зустрілися днями за обідом. Їх розмова, як пише видання, тривала близько чотирьох годин.

Під час переговорів Єлизавета II повідомила Гаррі, що він може повернутися в королівську сім'ю в будь-який момент. Однак це стане можливим лише за однієї умови: вони з Маркл не будуть наживатися на своєму королівському статусі.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Меган Маркл Єлизавета II принц Гаррі
Місце
Великобританія
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