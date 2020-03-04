Західні ЗМІ повідомили, що королева Великобританії Єлизавета II провела таємні переговори з принцом Гаррі у Віндзорському палаці.

Зокрема, про це пише видання The Sun.

Єлизавета II Getty

Так, повідомляється, що королева і принц зустрілися днями за обідом. Їх розмова, як пише видання, тривала близько чотирьох годин.

Під час переговорів Єлизавета II повідомила Гаррі, що він може повернутися в королівську сім'ю в будь-який момент. Однак це стане можливим лише за однієї умови: вони з Маркл не будуть наживатися на своєму королівському статусі.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов в пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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