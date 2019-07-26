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Стало відомо про найбільший страх Міддлтон

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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон не захотіла позувати для нового фото королівської сім'ї через великий страх.

Так, нещодавно в мережі з'явився знімок, який був зроблений в розташуванні підрозділу Ірландської гвардії. Зазначається, що Вільям з дітьми вирішили сфотографуватися з величезним вовкодавом на прізвисько Домналл — талісманом армії. А, як розповіло виданню Express джерело, близьке до королівської сім'ї, Кейт дуже боїться собак.

Стало відомо про найбільший страх Міддлтон

Кейт Міддлтон

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У підсумку, з відомою у Великобританії собакою знялися сам герцог Кембриджський, принц Джордж, принцеса Шарлотта і навіть маленький принц Луї.

Стало відомо про найбільший страх Міддлтон

Фото: twitter/ArmyInLondon

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності. Так, ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку герцогині Кембриджської на скачках Royal Askot.

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Особа
Кейт Міддлтон
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