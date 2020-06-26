Стало відомо, чому Кейт Міддлтон мало говорить на публіці

Королівська біографиня Пенні Юнорп розповіла, чому герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон мало говорить на публіці.

Так, за словами письменниці, Кейт може багато чого сказати світу самостійно, проте вона ніколи "не намагається затьмарити" свого чоловіка, принца Вільяма. Про це повідомляє видання Daily Mail.

"Кейт ніколи не намагається затьмарити Вільяма, при цьому вона може багато чого сказати світові самостійно. Я думаю, що в цьому Кейт схожа на принца Філіпа, чоловіка Єлизавети II. Він завжди підтримував королеву", – заявила Юнор.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Інша ж письменниця, Сара Гріствуд, додала, що сила Міддлтон полягає в партнерстві з чоловіком.

"З одного боку шлюб Вільяма і Кейт сучасний. Він побудований на коханні. Але з іншого, він і старомодний. Тому що в більшості випадків Міддлтон з'являється як другорядна персона, необхідна для підтримки чоловіка", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з кольоротерапії Жюль Стендіш проаналізував вибрані герцогинею Кембриджської Кейт Міддлтон кольори вбрання і розкрив їхнє таємне значення.