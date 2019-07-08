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"Стала в позу": Лобода розбурхала мережу сексуальним фото

4.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка втекла в РФ, похвалилася відвертим знімком перед фанатами.

36-річна виконавиця сфотографувалася в примірочній, вдягнувше коротку шкіряну сукню. Гаряче фото Світлана опублікувала в своєму Instagram-акаунті і запитала поради у підписників.

"Стала в позу, сукню брати? І що далі?" – написала зірка.

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"Бери. Ти, як завжди, шикарнааа", "А далі, далі вже не важливо", "Як завжди прекрасна! Сукня супер!" – захоплюються в коментарях.

"Стала в позу": Лобода розбурхала мережу сексуальним фото

Instagram @ lobodaofficial

"Стала в позу": Лобода розбурхала мережу сексуальним фото

Instagram @ lobodaofficial

"Стала в позу": Лобода розбурхала мережу сексуальним фото

Instagram @ lobodaofficial

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували за невдале вбрання. Знімок, на якому виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила. Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
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