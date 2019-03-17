"Соромно носити дитину Гаррі": Меган Маркл запідозрили у важкій депресії

Вагітну герцогиню Сассекську Меган Маркл запідозрили в депресії.

Як пише видання Super, такі чутки почали поширюватися після інтерв'ю дружини принца Гаррі в рамках Міжнародного жіночого дня в лондонському Королівському коледжі.

Психологи відзначили фізіогномічні особливості її поведінки, коли мова йшла про вагітність, дитину і власний статус у династії Віндзорів. Експерти помітили, що під час спілкування вона видала цілий ряд негативних емоцій.

Те, що Меган втратила колишню впевненість, видають її пози і жести: очі в підлогу, чухання носа та чола, блукаючий погляд. Подібна поведінка говорить про почуття уразливості та стрес.

Меган Маркл під час інтерв'ю Скрін відео

Меган Маркл під час інтерв'ю Скрін відео

Меган Маркл під час інтерв'ю Скрін відео

Меган Маркл під час інтерв'ю Скрін відео

"Що стосується вагітності, то, як це не жахливо, Меган, як мінімум підсвідомо, шкодує про своє становище, їй соромно носити дитину від принца Гаррі", — сказано в матеріалі журналістів.

Виною цьому може бути обструкція, яку їй влаштували в Кенсингтонському палаці: дівчину прийняли далеко не всі члени королівської сім'ї. Деякі й зовсім відкрито критикують її за відсутність знань про етикет і історію роду.

Меган Маркл HELLO!

Нагадаємо, що герцогиня перебуває на восьмому місяці вагітності. Також нещодавно в мережі з'явилася інформація, що у Маркл і Гаррі народиться хлопчик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл заявила, що хоче ростити первістка, керуючись "гнучким підходом до гендеру".

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