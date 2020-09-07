Соколюк покинув сім'ю заради "Насті з собачкою" із Уханя: ексдружина розповіла про розлучення
Глава Державної міграційної служби України Максим Соколюк покинув сім'ю заради моделі Анастасії Зінченко, якій у розпал пандемії COVID-19 допоміг вибратися з китайського Уханя разом із собачкою.
Між ними зав'язався роман і зараз пара вже заручена. Ініціатором же розлучення з попередньою дружиною став чиновник, проте ексдружина каже, що все було за взаємною згодою, передає ТСН.
Так, у рішенні Дарницького райсуду Києва від 12 серпня про розірвання шлюбу між Соколюками зазначено, що заяву було подано в травні.
"Останнім часом стосунки подружжя погіршилися, спільне життя не склалося. Позивач втратив відчуття любові й поваги до відповідача, на його переконання, спільне життя неможливе і суперечить його інтересам та інтересам дітей, наміру на відновлення стосунків подружжя не має, спільне господарство не ведуть", – йдеться в судовому рішенні.
Колишня дружина Соколюка Юлія заявила, що розлучилася з чоловіком добре і питань до розподілу майна у них немає.
"Все за взаємною згодою. У нас нормальні, дружні стосунки залишилися. Це життя, так буває. Я абсолютно не почуваюся ні ображеною, ні покинутою. Все гаразд. Діти – нормально", – зізналася жінка.
Вона зазначила, що не готова розповідати подробиці публічно, і ще раз підкреслила, що з її боку "претензій немає".
Видання пише, що водночас Юлія уникла відповіді про те, чи жив Максим із офіційною сім'єю, коли вже почав зустрічатися з Настею, мовляв, нехай сам і відповідає на це запитання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в лютому Анастасія Зінченко, яка перебувала в Ухані, отримала відмову на евакуацію разом зі своєю собакою.
Посольство України в Китаї пояснило, що дівчину не взяли, тому що уповноважені органи КНР не схвалили документи тваринного для перетину кордону.
Після цього президент України Володимир Зеленський зв'язався з нею по телефону.
Через два тижні після дзвінка Зеленського Зінченко так і не евакуювали.
6 вересня стало відомо, що Анастасія Зінченко зустрічається з головою Державної міграційної служби України Максимом Соколюком, старшим на 20 років.