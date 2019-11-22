Шоу Victoria's Secret кінець? Найсексуальніше вбрання за всю історію

Американська компанія L Brands, якій належить бренд білизни Victoria's Secret, оголосила про скасування Victoria's Secret Fashion Show у 2019 році.
Так, своє рішення вони пояснили тим, що бренду необхідно попрацювати над іміджем. Про це повідомляє видання Fortune.
"Ми вважаємо, що важливо розвивати інші канали взаємодії з потенційними покупцями Victoria's Secret. Ми будемо взаємодіяти з покупцями, але способами, за масштабами зовсім не схожими на модний показ. Ми будемо спілкуватися з клієнтами різними шляхами, включно з соціальними мережами та іншими каналами", — сказав Стью Бурдерфер, генеральний директор компанії Victoria's Secret L Brands.
Моделі Victoria's Secret
Нагадаємо, що шоу відбувалося щорічно протягом 25 років, починаючи з 1995 року. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зробити добірку найсексуальнішого вбрання за всю його історію.
Адріана Ліма, 2011
Кендіс Свейнпол, 2011
Даутцен Крус, 2012
Адріана Ліма, 2013
Даутцен Крус, 2014
Алессандра Амброзіо, 2015 рік
Сінді Бруна, 2015
Жасмін Тукс, 2016
Тейлор Гілл, 2017
Жозефін Скрівер, 2017
Кендалл Дженнер, 2018
Белла Гадід, 2018
Як раніше писав OBOZREVATEL, в рамках грандіозного fashion-шоу Victoria's Secret-2018 представили унікальний коштовний бюстгальтер бренду Fantasy Bra, вартість якого становила мільйон доларів (27,9 млн гривень).
Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!