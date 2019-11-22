Шоу Victoria's Secret кінець? Найсексуальніше вбрання за всю історію

Американська компанія L Brands, якій належить бренд білизни Victoria's Secret, оголосила про скасування Victoria's Secret Fashion Show у 2019 році.

Так, своє рішення вони пояснили тим, що бренду необхідно попрацювати над іміджем. Про це повідомляє видання Fortune.

"Ми вважаємо, що важливо розвивати інші канали взаємодії з потенційними покупцями Victoria's Secret. Ми будемо взаємодіяти з покупцями, але способами, за масштабами зовсім не схожими на модний показ. Ми будемо спілкуватися з клієнтами різними шляхами, включно з соціальними мережами та іншими каналами", — сказав Стью Бурдерфер, генеральний директор компанії Victoria's Secret L Brands.

Моделі Victoria's Secret

Нагадаємо, що шоу відбувалося щорічно протягом 25 років, починаючи з 1995 року. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив зробити добірку найсексуальнішого вбрання за всю його історію.

Адріана Ліма, 2011

Кендіс Свейнпол, 2011

Даутцен Крус, 2012

Адріана Ліма, 2013

Даутцен Крус, 2014

Алессандра Амброзіо, 2015 рік

Сінді Бруна, 2015

Жасмін Тукс, 2016

Тейлор Гілл, 2017

Жозефін Скрівер, 2017

Кендалл Дженнер, 2018

Белла Гадід, 2018

Як раніше писав OBOZREVATEL, в рамках грандіозного fashion-шоу Victoria's Secret-2018 представили унікальний коштовний бюстгальтер бренду Fantasy Bra, вартість якого становила мільйон доларів (27,9 млн гривень).

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