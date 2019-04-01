З'ясувалася несподівана небезпека сексу

Секс у воді хоч і є різноманітністю для відносин, але не є безпечним для здоров'я.

Як повідомила уролог Дарина Чернишова для "24 Здоров'я", кожен статевий акт – це підвищення ризику розвитку циститу у жінки, а відповідне заняття у воді з мікроорганізмами – це більший шанс отримати захворювання.

Не оберігає від вагітності

За словами фахівця, вода не змиває все сперматозоїди і не захищає від отримання інфекцій, що передаються статевим шляхом. Тому не варто забувати про захист.

"Хто як уявляє собі використання презерватива під водою? Незважаючи на те, що це дуже "слизько", так ще й не надто надійно. Все тому, що хлорка, всякі миючі засоби і масла (від засмаги, наприклад) можуть руйнувати матеріал презерватива" , – розповіла уролог.

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Вона уточнила, що вода змиває природне змащення, що призводить до відносної сухості піхви і додаткових травм слизових оболонок.

Що робить солона вода

Як мінімум вона призводить до неприємних відчуттів без гелю-змазки на основі силікону. Більш того, статевий акт в морській воді призводить до мікротріщин, які в свою чергу є прямим шляхом для інфекцій.

За словами уролога, такі експерименти підходять тільки постійним партнерам, які використовують гормональні контрацептиви або спіралі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно фахівці прийшли до висновку, що регулярний перегляд порно в підлітковому віці негативно впливає на відносини в майбутньому. Вони пояснили, чому так відбувається.

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