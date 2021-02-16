Звідки взялася легендарна фраза "у СРСР сексу немає": опубліковано відео

У мережі показали фрагмент, на якому відображено появу знаменитої історичної фрази "у СРСР сексу немає". Вперше вона пролунала в одному з радянсько-американських телемостів.

Так, момент потрапив на відео 17 липня 1986 року. Про це пише "Укрінформ" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Людмила Іванова в телемості "Ленінград-Бостон" ("Жінки говорять із жінками") заявила, що "сексу у нас (у СРСР. – Ред.) немає, і ми категорично проти цього".

Варто зазначити, що тоді фраза стала "історичною", а також вона принесла популярність Івановій.

Кадр із легендарного відео Скриншот

Додамо, що сама Іванова у 2004 році в інтерв'ю газеті "Комсомольська правда" виклала альтернативну версію історії походження цієї фрази:

"Почався телеміст, і одна американка говорить: то ви через війну в Афганістані взагалі повинні перестати займатися сексом із вашими чоловіками – тоді вони не підуть воювати. І пальцем весь час тицяє. Я їй і відповіла: у СРСР сексу немає, а є любов. І ви під час війни у В'єтнамі теж не переставали спати зі своїми чоловіками. Але всі запам'ятали тільки початок фрази. А що, я не права? У нас же справді слово "секс" було майже непристойним. Ми завжди займалися не сексом, а любов'ю. Ось це я і мала на увазі", – сказала Іванова.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, який вигляд мали дівчата в СРСР. Подивитися фото можна за посиланням.