"Зробила мінет за 80 грн – купила доньці кіндер": українська повія розкрила нюанси професії

Співробітниця масажного салону зі специфічними послугами у Харкові Яна розповіла про нелегку професію та заробіток сьогодні в Україні.

В "бізнесі" жінка працює з 12 років, зараз їй 36. Яну підштовхнули піти в цю професію проблеми в родині, передає "My Kharkov".

"У мене дочка була маленька. Чоловік пішов, коли ще вона була немовлям. Набридло копійки рахувати. Купила бананів, все, на молоко не вистачає. Купуєш доньці куртку, про чоботи для себе можна забути. Спочатку я працювала на вулиці. Першого клієнта я підчепила на Лопанській набережній. Це був класичний мінет, і отримала за це 80 гривень. Купила доньці "кіндер шоколад". Там ще на упаковці такий хлопчик був усміхнений. І ще якісь продукти", – згадала вона.

За словами Яни, зараз вона працює на квартирі, а період на трасі згадує з жахом, тому що невідомо, куди й хто може відвезти. До того ж, могли виникнути проблеми з поліцією.

Проституція Fergana Agency

"Потім вже нам стали знімати квартиру, з'явилися свої, постійні клієнти. За те, що нам знімають квартиру і охороняють, ми платимо частину доходу. Але це набагато краще, ніж, коли ти не знаєш, чи повернешся додому", – додала вона.

За словами харків'янки, вона не знає, чи платять "жриці кохання" поліції. Вона припустила, що швидше за все так.

"Поліція зацікавлена в тих, хто на вулицях працює. Вони з них і гроші мають, і як інформаторів використовують. Цей бізнес буде завжди. Це всім вигідно. У квартирі нас 7 постійних дівчаток. Бувають якісь зальотні. За зміну заробляємо по-різному, буває 7-8 тисяч гривень за ніч, а буває 500 гривень", – розповіла вона про розцінки.

Проституція на вулиці

Яна також згадала про постійного клієнта, який перестав у 2015 році приходити. Це був курсант з льотного училища. Хлопець приходив стандартно раз на місяць після стипендії. Зараз жінка кожен раз його згадує, коли бачить людей у формі.

"Часто читаю, що нашим чоловікам потрібні не повії, а психологи. У мене не було таких, з ким би я просто говорила. Але в чомусь це правда. Приходять одружені. Він додому йде, дорогою заходить до мене. Не збоченець, нормальний. Питаю: "дружина не дає?". Він мовчав спочатку, потім каже, що вона себе так веде, ніби для неї це покарання. Іноді в обід приходять. Замість борщу", – також зазначила вона.

Яна зізналася, що в професії багато бруду. Клієнти платять за послугу й думають, що купили живу ляльку.

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