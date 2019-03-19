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Жінка зняла для чоловіка еротику і випадково виставила відео в мережу

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Жителька Болгарії Зейнеп Галібова зняла еротичне відео і випадково виставила його на загальний огляд.

Як повідомляє The Sun, жінка записала відвертий ролик для свого чоловіка, який наразі працює в Великобританії. Вона помилково опублікувала файл в "історіях" у своєму Facebook-акаунті.

Зазначається, що на профіль Зейнеп було підписано близько двох тисяч осіб — вони були шоковані побаченим. Її 20-річний син заявив, що не повернеться додому в найближчі роки, оскільки вкрай збентежений вчинком матері.

Жінка зняла для чоловіка еротику і випадково виставила відео в мережу

Фото: The Sun

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Також чоловік жінки був засмучений тим, що трапилося, і декілька днів із нею не розмовляв. Відомо, що Галібова важко переживає інцидент і звернулася за допомогою до близьких друзів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили еротичні знімки моделі Алессандри Амбросіо. На фото вона позувала повністю голою.

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