Жінка зайнялася сексом перед похованням: вчені зробили дивну знахідку

За звичаєм древніх вікінгів жінку могли поховати поруч із чоловіком, а перед похованням із нею займалися сексом всі наближені до померлого.

Про цю традицію розповів історик Єльського університету, США Андерс Уінрот, передає Die Welt.

"Від арабського чиновника Ахмада ібн Фадлана зберігся опис похоронного ритуалу, який він у десятому столітті спостерігав у русів, вікінгів, які створили на Русі величезну імперію, платити їм данину. Згідно з ним, човен витягли на сушу і на "венеціанській парчі" уклали на ній важливого померлого. Одна з рабинь погодилася відправитися на той світ разом зі своїм паном. Після цього наближені вождя по черзі здійснювали з нею статевий акт, запевняючи: "Скажи своєму панові, що я зробив це тільки з любові до тебе (твого пана)", – пояснив вчений.

Уінрот додав, що завершувався такий ритуал дуже жорстоким убивством жінки.

"Нарешті, прийшла "потворна жінка" на прізвисько "янгол смерті" та "кілька разів встромила їй між ребер" кинджал, тоді як "чоловіки душили її мотузкою, поки вона не померла", – переказав вчений стародавній звичай.

Про цей звичай археологи розповіли після того, як знайшли кілька норвезьких кораблів із раннього середньовіччя, що свідчать про таємничий поховальний ритуал.

Наукове дослідження

"У поселенні Віньєра в 500 км на північний захід від Осло вони наткнулися на два похоронних кораблі, поховання були зроблені з інтервалом приблизно в 100 років. Човен, в якому була похована жінка, було поміщено в більший човен похованого до цього чоловіка. Для того, щоб поховати жінку, могила чоловіка була акуратно розкопана. Чоловік був похований разом зі своїм щитом і мечем, а жінку поховали в кращому одязі і прикрасах", – пояснювали вчені.

На думку археологів такому поховання може бути кілька причин. Чоловік і жінка могли бути родичами і представниками знаті, адже виготовлення кораблів було надзвичайно важким і витратним.

Дослідники нагадали, що в 1904 було знайдено поховання, що служило могилою для двох жінок, одній з яких було від 60 до 70 років, а інша була значно молодшою. Можливо, це була її рабиня або служниця, яка відправилася на той світ зі своєю пані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що регулярне заняття сексом може допомогти швидше подолати застуду і грип.

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