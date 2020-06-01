Які хвороби лікує регулярний секс: названо 5 недуг

Секс – це не тільки один із проявів кохання і частина сімейних відносин. Це також чудовий спосіб зняття напруги і зміцнення здоров'я.

Про те, які недуги можна лікувати за допомогою інтимної близькості – розповів лікар-сексолог і психотерапевт Олексій Вілков, повідомляє Domashniy.

Серцеві захворювання

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За словами Вілкова, заняття сексом тренують не тільки інтимні м'язи, але і серцеві, покращуючи кровообіг і підвищуючи загальний тонус організму. Саме тому у тих, хто буде регулярно займатися коханням, ймовірність виникнення інсульту або інфаркту знизитися мало не вдвічі.

Мігрень

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Також він зазначив, що секс може знімати больовий синдром. Адже під час інтимної близькості в крові підвищується рівень кортикостероїдів і ендорфінів, які є своєрідними анальгетиками.

"Добре подумайте, перш ніж відмовляти чоловікові через мігрень – цілком можливо, він пропонує вам ефективні ліки", – зазначив Олексій Вілков.

Застуда

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Крім того, секс може "внести свою лепту" в лікування і профілактику простудних захворювань. Адже гормон серотонін, який виробляється під час інтимної близькості, зміцнює імунну систему людини, що, в свою чергу, робить її менш схильною до всякого роду інфекцій.

Ожиріння

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Ожиріння – багатофакторне хронічне захворювання, яке виникає головним чином через неправильне харчування, переїдання, формування харчової залежності з малорухливим способом життя. Вілков зазначив, що регулярно займаючись коханням, стати таким же струнким, як і раніше, практично неможливо. Однак секс буде по-своєму прискорювати процес позбавлення зайвих кілограмів.

Безсоння

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Також експерт зазначив, що секс чудово допомагає при безсонні. За його словами, після сеансу коханням люди занурюються в глибокий сон, тому що кров'яний тиск знижується, а ступінь релаксації підвищується завдяки виділенню ендорфінів – гормонів радості та щастя.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені з університету Техасу в Остіні провели дослідження, в результаті якого змогли визначити вік жінок, коли вони особливо прагнуть сексу.