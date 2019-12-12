Відомий порноресурс розкрив сексуальні вподобання українців

Популярний порноресурс Pornhub опублікував масштабну статистику по країнах, трендах, ґаджетах, гендерах і категоріях серед глядачів. Так, українці найчастіше дивляться порно в категорії хентай (жанр японської анімації, основним елементом якого є еротичні або порнографічні сцени).

Найпопулярнішою порноакторкою в Україні стала Лана Роудс.

Лана Роудс

Всього за минулий рік на порносайт у середньому заходили 115 млн осіб на добу, а користувачі завантажили майже 7 млн роликів.

У 2019 році Україна знову потрапила в топ-20 країн за кількістю переглядів роликів і обігнала Таїланд, Росію, Аргентину і Швецію.

Популярність окремих пошукових запитів протягом року стрімко росла. Зокрема запит "gangbang" цікавив українців на 778% частіше, public – на 571%. Також на 563% частіше українці шукали відеоінструкції з мастурбації.

Варто також зазначити, що відвідувачі з України на 686% частіше стали дивитися відео в категорії "росіяни".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 11 жовтня у театрі "Орфей" на Бродвеї в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження щорічної порнопремії Pornhub. Найпопулярнішою порноакторкою була визнана 23-річна американка Лана Роудс, а найпопулярнішим порноактором – 25-річний іспанець Джорді Ель-Ніньо Полла.

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