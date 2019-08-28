Як зрозуміти, що дівчина зраджує: названо топ-5 явних ознак

Дівчата, якими б вірними вони не здавалися в очах хлопців, завжди можуть піти на необдуманий вчинок — зраду. Однак їм не завжди вистачає сил і сміливості, щоб зізнатися в цьому.

OBOZREVATEL розповість про топ-5 головних ознаках, за якими можна зрозуміти, що ваша кохана "пішла наліво".

Їй не хочеться займатися сексом

Якщо ви займалися сексом зі своєю дівчиною раз на тиждень або двічі, а останнім часом взагалі ні разу — це вже тривожний дзвіночок. Варто замислитися над тим, що дівчина вже зуміла розслабитися з кимось іншим.

Фото: gopsy.ru

Постійно дізнається, де ви

Ви можете подумати, що це досить мило, коли ваша дівчина хоче знати, які ваші плани і дії протягом дня. Але існує шанс, що вона робить це, щоб переконатися, що ви не натрапите на когось іншого.

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У неї з'явилися нові друзі

Якщо вашій дівчині раніше не було з ким піти на новий фільм або в кіно, а зараз у неї багато нових друзів і вас вона з собою не бере — час задуматися.

Фото: aif.ru

Вона покращала

Якщо ваша дівчина стала стежити за собою: ходити в спортзал, до косметолога, купувати нову білизну — це також може бути одним з ознак того, що вона вам зраджує. Адже коли відносини переростають букетно-цукерковий період, наприклад, стара, але зручна білизна вже нікого не бентежить. А ось при появі нового партнера бажання виглядати на всі 100% не дозволять дівчині допустити такої помилки.

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Постійно носить з собою телефон

Якщо дівчина ніколи не залишає свій телефон без нагляду, шарахається від кожного повідомлення або дзвінка — найімовірніше, вона вам зраджує. Тому, щоб дізнатися напевно, потрібно дістати гаджет коханої, прочитати вхідні і вихідні повідомлення, а також пробити дзвінки.

Фото: womensaid.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше німецькі психологи зробили несподіване відкриття про те, від чого залежить хороший секс.

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