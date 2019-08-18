Як зробити секс кращим: названі прості секрети

Щоб поліпшити секс і інтимні стосунки, партнерам необхідно розбавити своє життя новими відчуттями.

Посилити еротичний заряд можна цілком простими прийомами. Але при бажанні спробувати в сексі щось нове, головне - відверто говорити про це з про другою половинкою, передає НВ.

1. Ін'єкції новизни

Пробуйте щось нове за межами спальні. Це стосується як нових захоплень, так і більш простих речей - прогулянок незнайомими маршрутами, відвідувань нових ресторанів і т.д. Нові відчуття роблять людей більш відкритими для сексуальних експериментів.

2. Побачення-сюрпризи

Один з вас бере на себе повну відповідальність за планування побачення і зберігає все в таємниці до останнього моменту. Той, хто слідує плану, погоджується підіграти, навіть якщо побачення включає в себе щось незнайоме, наприклад, уроки танців або заплив на каное при місячному світлі. Такі секретні побачення здатні посилити еротичний заряд.

3. Замінити спальню на готель

Обстановка дуже тісно пов'язана з готовністю експериментувати в сексі. Тому багато пар виявляють, що романтичні поїздки помітно покращують їхнє сексуальне життя. Адже в готельних номерах немає нічого, що нагадувало б вам про всі ваші обов'язки, домашні або робочі. Можна також додати свіжості в секс, просто займаючись любов'ю в незвичайний час або в іншій кімнаті.

4. Використовуйте лубриканти

Якщо ваш коханець не готовий спробувати секс-іграшки, то для старту відмінно підійдуть лубриканти. Переважна більшість людей, спробувавши змазку, відчуває миттєве поліпшення якості сексу.

psy-practice.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше німецькі психологи зробили несподіване відкриття про те, від чого залежить хороший секс.

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