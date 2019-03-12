Як залучити партнера? У Києві пройде майстер-клас по рольовим іграм

16 березня, о 16.00, в київському готелі Cherry Twins можна буде пройти майстер-клас під назвою "Рольові ігри: як залучити партнера".
"Ми проводимо його вже в 4 раз і повторюємо на численні прохання. Чому? Тому що ми не соромимося займатися сексом, але соромимося говорити про секс. Нам соромно або не вистачає сміливості, не зрозуміло, як підібрати слова і страшно бути осміяним чи почути про себе якісь невтішні оцінки ", - розповіла власниця готелю Олена Соловйова.
Чого навчить майстер клас:
Як зізнатися в своїх бажаннях
Як побороти сором
Як зрозуміти, про які фантазії не потрібно розповідати
Як знайти потрібні слова, час і місце
Як залучити партнера в свою гру
ЦЕ НЕ Лекція !!!
"Якщо ви хочете дійсно знайти для себе відповіді на всі перераховані вище "як" - вам доведеться поговорити про це. Наш майстер клас – це інтерактивне спілкування (ТІЛЬКИ СПІЛКУВАННЯ) все учасників і психологічні ігри під керівництвом психолога Галини Єлізарової", — пояснила Соловйова.
"Вам буде соромно, смішно, страшно, що збуджує, добре, не зрозуміло, мило, затишно, комфортно і не дуже – ви пройдете через всю палітру емоцій і отримаєте відповіді на питання, які ваше несвідоме давно намагалося вам задати. Ви дізнаєтеся багато нового про себе, про свого партнера, зрозумієте, які загальні фантазії вас збуджують і навчитеся обговорювати свої сексуальні бажання один з одним", — додала вона.
Хто тренер?
Галина Єлізарова: психолог, гештальт-терапевт, ведуча терапевтичних, супервізорского і навчальних груп, спеціалізація - робота з сексуальною тематикою в гештальт підході, досвід роботи 22 роки
Можлива, як парна, так і одиночна участь.
Умови участі:
Парне участь 1000 грн
Одиночне участь 600 грн
100% передоплата
Забронювати місце на семінарі 050 714 6969
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