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Як залучити партнера? У Києві пройде майстер-клас по рольовим іграм

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16 березня, о 16.00, в київському готелі Cherry Twins можна буде пройти майстер-клас під назвою "Рольові ігри: як залучити партнера".

"Ми проводимо його вже в 4 раз і повторюємо на численні прохання. Чому? Тому що ми не соромимося займатися сексом, але соромимося говорити про секс. Нам соромно або не вистачає сміливості, не зрозуміло, як підібрати слова і страшно бути осміяним чи почути про себе якісь невтішні оцінки ", - розповіла власниця готелю Олена Соловйова.

Як залучити партнера? У Києві пройде майстер-клас по рольовим іграм

Чого навчить майстер клас:

  • Як зізнатися в своїх бажаннях

  • Як побороти сором

  • Як зрозуміти, про які фантазії не потрібно розповідати

  • Як знайти потрібні слова, час і місце

  • Як залучити партнера в свою гру

ЦЕ НЕ Лекція !!!

"Якщо ви хочете дійсно знайти для себе відповіді на всі перераховані вище "як" - вам доведеться поговорити про це. Наш майстер клас – це інтерактивне спілкування (ТІЛЬКИ СПІЛКУВАННЯ) все учасників і психологічні ігри під керівництвом психолога Галини Єлізарової", — пояснила Соловйова.

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"Вам буде соромно, смішно, страшно, що збуджує, добре, не зрозуміло, мило, затишно, комфортно і не дуже – ви пройдете через всю палітру емоцій і отримаєте відповіді на питання, які ваше несвідоме давно намагалося вам задати. Ви дізнаєтеся багато нового про себе, про свого партнера, зрозумієте, які загальні фантазії вас збуджують і навчитеся обговорювати свої сексуальні бажання один з одним", — додала вона.

Хто тренер?

Галина Єлізарова: психолог, гештальт-терапевт, ведуча терапевтичних, супервізорского і навчальних груп, спеціалізація - робота з сексуальною тематикою в гештальт підході, досвід роботи 22 роки

Можлива, як парна, так і одиночна участь.

Умови участі:

Парне участь 1000 грн

Одиночне участь 600 грн

100% передоплата

Забронювати місце на семінарі 050 714 6969

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