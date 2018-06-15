Як стати сексуальною в ліжку: фахівці озвучили прості правила

Скутість і невпевненість в собі - вороги гарного сексу, і це незаперечний факт. Безумовно, щоб позбутися відчуття невпевненості в ліжку, необхідно розібратися в своєму психологічному відношенні до партнера, а також знати парочку жіночих хитрощів.

Дуже важливим фактором гарного сексу є довіра до чоловіка. Якщо з цим все в порядку, але ви все одно відчуваєте себе скуто, спробуйте поділитися з партнером своїми відчуттями. Також позбутися від скутості під час близькості і стати розкутіше в сексі допоможуть кілька простих порад, пишуть на сайті СТБ.

Фахівці вважають, що жінці необхідно бути впевненою в своїй зовнішності і прийняти той факт, що вона подобається своєму обранцеві. А щоб підвищити самооцінку, дотримуйтесь парочці наших порад.

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Спорт і пластика

Важливо пам'ятати, що для жінки просто необхідно бути пластичною під час сексу. Якщо вашому тілу не вистачає пластики, візьміть пару уроків танців або запишіться на фітнес. Таке заняття не тільки допоможе в ліжку, але і стане відмінним хобі.

Гарна нижня білизна

Дівчина, одягнена в красиву нижню білизну, розпалює чоловічий інтерес набагато сильніше ніж гола. Тому мало не найголовніше - вибрати нижню білизну. Не соромтеся купувати красиві бюст'є, боді і еротичні комплекти. Повірте, ваш чоловік це оцінить.

Косметика

Робимо акцент на макіяж. Головне - не переборщити. Так, яскрава червона помада, безсумнівно, виглядає дуже сексуально, але чоловіки не люблять, коли вона залишається на їх губах. Відмовтеся від помади або використовуйте нейтральний блиск. Навіть якщо ви не фарбуєтеся в повсякденному житті - спробуйте нанести макіяж перед зустріччю з чоловіком - це допоможе відчувати себе у 100 разів впевненіше.

Парфуми

Не варто забувати про парфумах. Пару бризгов на шию, зап'ястя і, звичайно ж, волосся додадуть впевненості в собі. Чоловіки люблять, коли від жінки смачно пахне, і деякі можуть завестися від ваших парфумів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий психолог Михайло Лабковской розповів, чому жінка не може повністю розкрити свою сексуальність і отримати справжню насолоду від сексу.