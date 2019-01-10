Як спокусити п'яну студентку: японський таблоїд оскандалився, опублікувавши дивну ''секс-інструкцію''

Японський тижневик "Spa!" опублікував скандальний матеріал – "інструкцію по розбещенню п'яної жінки", що спровокувало масштабний скандал.

Інцидент викликав справжній резонанс в Японії, а місцеві активісти та правозахисники наполягли на публічних вибаченнях з боку редакції перед усіма японками. Головний редактор журналу вибачився за провокаційний матеріал і пояснив ситуацію, пише CNN.

У гучній публікації розповідалося, як схилити молоду жінку до сексу і визначити за зовнішнім виглядом, наскільки вона доступна.

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Причиною скандалу стало інтерв'ю зі співробітником сайту знайомств Кейджі Ісогая, яке побачило світ в кінці грудня 2018 року. У ньому менеджер давав інструкції, як спокусити жінку на алкогольній вечірці, а також назвав п'ять навчальних закладів, де навчаються найдоступніші студентки.

Користувачі соціальних мереж різко відреагували на інтерв'ю. Хвилю невдоволення запустила студентка Казуна Ямамото, яка заявила, що редакція зобов'язана видалити статтю і вибачитися перед усіма дівчатами Японії.

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Ямамото склала петицію, де звинуватила редакцію "Spa!" в сексуалізації, об'єктивації і неповазі до жінок. Кілька десятків тисяч людей приєдналися до ініціативи, зажадавши, щоб співробітники вилучили тираж з продажу.

Представник редакції "Spa!" Такаші Інукай приніс свої вибачення від імені редакції та уточнив, що матеріал був заснований на особистому досвіді героя інтерв'ю. Також він заявив, що насправді мова йшла не про студентські вечірки, а про спеціальні заходи, де чоловіки платять за зв'язок з жінками.

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Відзначимо, тираж журналу поки що залишився в продажу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Оксфордського університету провели дослідження, в ході якого з'ясували, як визначити доступність жінки і її схильність до зрад. Експерти визначили, що у жінок, які заводили відносини "на стороні", була відмінна риса